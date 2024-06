JO 2024 : Carlos Alcaraz et Rafael Nadal feront le double ensemble

Le sélectionneur espagnol David Ferrer a confirmé, ce mercredi, que Carlos Alcaraz et Rafael Nadal joueront ensemble en double lors des JO 2024 de Paris cet été.

Le double rêvé pour les JO 2024 de Paris. La rumeur faisait beaucoup parler ces dernières semaines, et depuis ce mercredi, c’est désormais officiel. La paire composée de Carlos Alcaraz et Rafael Nadal sera bien alignée en double porte d’Auteuil JO cet été. De quoi faire craindre tous les adversaires qui croiseront leur route.

Les Espagnols @RafaelNadal et @carlosalcaraz seront associés en double lors des Jeux de @Paris2024





Avez-vous hâte de voir ce duo en action ? #JeuxOlympiques | #Paris2024 pic.twitter.com/8L8xVnZ1Mp — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) June 12, 2024

Un double composé de 15 Roland-Garros

Et pour y croire, il a fallu attendre la confirmation du sélectionneur espagnol David Ferrer, finaliste à Roland-Garros en 2013. Selon les propos de l’ancien n°3 mondial, rapportés par le quotidien Marca, «la première paire est composée de Nadal et Alcaraz et la seconde n'est pas encore décidée.» Une officialisation qui ravit les amoureux du tennis du monde entier mais sûrement pas les prochains adversaires de cette paire qui risque d’en terroriser plus d’un sur la terre battue parisienne.

Il suffit de regarder leur palmarès pour le comprendre. D’un côté, le maître incontesté de Roland-Garros compte 14 Internationaux de France dans son armoire, tandis que Carlos Alcaraz, lui, vient de soulever son premier trophée Porte d’Auteuil à seulement 21 ans. Un passage de témoin déjà assuré entre les deux espagnols. Un choix fort de la sélection espagnole qui voit grand à Paris cet été. «Nous pourrions gagner deux ou trois médailles», a espéré Miguel Diaz, président de la Fédération espagnole de tennis.

Mais comment préparer au mieux ces Jeux olympiques sur terre battue ? Si la paire entre les deux a été officialisée par David Ferrer, en revanche, ça sera la première fois que les Espagnols feront équipe. Pour se tester, un tournoi pourrait leur permettre d’évaluer leur niveau, l’ATP 500 d’Hambourg. En revanche, une contrainte se présente à eux, le début de tournoi se ferait le lendemain de la finale de Wimbledon, Grand Chelem remporté par Carlos Alcaraz en 2023. Le jeune espagnol fera-t-il l’impasse sur le gazon britannique pour se préparer au mieux à Paris 2024 ?