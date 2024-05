Kings World Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match de l’équipe représentant la France ?

L’équipe «Foot2Rue», représentant la France, fera son entrée, ce lundi (22h), à la Kings World Cup face à l’équipe espagnole «PIO FC».

Des débuts attendus. L’équipe «Foot2Rue», représentant la France, fera son entrée, ce lundi (22h), à la Kings World Cup. Emmenée par Samir Nasri ou encore Jérémy Ménez et avec le streamer AmineMaTue à sa tête, elle sera opposée à la formation espagnole «PIO FC».

Organisée au Mexique jusqu’au 8 juin, la Kings World Cup, créée par l’ancien footballeur Gerard Piqué et réunissant 32 équipes, est une compétition de football avec des matchs se jouant à 7 contre 7. Chaque rencontre se dispute en deux mi-temps de 20 minutes avec des armes secrètes (penalty, exclusion temporaire, but compte double…). Le vainqueur de cette première édition empochera la somme d’un million de dollars (environ 920.000 euros).

L’équipe française, baptisée «Foot2Rue» en l’honneur du célèbre dessin animé, devra se méfier de ses adversaires, qui ont largement remporté leur premier match (6-1), et n’auront pas le droit à l’erreur pour espérer se qualifier pour les 8es de finale.

Le programme TV

Foot2Rue-PIO FC

Kings World Cup

Lundi 27 mai

A suivre en direct et en intégralité à partir de 22h sur la plateforme M6+ et les chaînes Twitch de la Kings League et d’AmineMaTue.