«Même avec des kilos, je suis meilleur que vous» : Samir Nasri va faire son grand retour sur les terrains

Samir Nasri, ancien international de l’équipe de France et désormais consultant Canal+, va participer à la Kings World Cup. L’ancien Marseillais a répondu à certaines critiques sur les réseaux sociaux.

Il va enfin disputer une Coupe du monde. Privé de Mondial avec l’équipe de France durant sa carrière, Samir Nasri a été retenu pour disputer la Kings World Cup, cette compétition dont le sélectionneur est le streamer AmineMaTue, sous le maillot tricolore. Alors que certains ont critiqués son poids, l’ancien joueur de l’OM a répondu.

«Et voici le premier joueur de l’équipe qui rejoint l’aventure King World Cup. Monsieur Samir Nasri ! Il est déterminé comme jamais on va vivre une aventure incroyable. C’est le frérot, il sera là pour plein de choses avant le début de la compétition j’ai trop hâte», a ainsi posté la star des réseaux sociaux ce dimanche. Dans la foulée, de nombreux messages anonymes se sont moqués du joueurs aux 41 sélections (5 buts) avec les Bleus. Et sa réponse n’a pas tardé.

Let’s go mon frero apres le match retour de Marseille lets go a Merano se preparer et faire une vraie prepa et a tous les haters meme avec des kilos suis meilleur que vous peace a tout le monde et let’s go mettre foot2rue sur le toit du monde — Samir Nasri Official (@SamNasri19) April 7, 2024

«Let’s go mon frero après le match retour de Marseille lets go à Merano se préparer et faire une vraie prepa et à tous les haters, même avec des kilos, je suis meilleur que vous peace à tout le monde et let’s go mettre foot2rue (le nom de l’équipe, ndlr) sur le toit du monde», a répondu le consultant Canal+.

Le reste de l’équipe n’a pas encore été révélée pour cette compétition qui aura lieu à partir du 26 mai au Mexique. A noter que la Belgique a annoncé qu’Eden Hazard sera sélectionné.