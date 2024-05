Oleksandr Usyk-Tyson Fury : voici la date officielle de la revanche entre les deux boxeurs

Les deux boxeurs Oleksandr Usyk et Tyson Fury s’affronteront pour une revanche, le 21 décembre, à Riyad (Arabie saoudite), a annoncé, ce mercredi, Turki Alalshikh.

La revanche aura bien lieu. Quelques jours après la victoire d'Oleksandr Usyk, désormais champion incontesté des poids lourds de boxe, le ministre saoudien et président de l'Autorité générale du divertissement Turki Alalshikh a confié, ce mercredi, que la revanche contre Tyson Fury se déroulera en décembre prochain.

«Le match revanche entre le champion incontesté Alexandre Usyk et le champion Tyson Fury est désormais prévu le 21 décembre 2024 pendant la saison de Riyad... Le monde assistera à nouveau à un (autre) combat historique» a écrit Turki Alalshikh sur son compte X (ex-Twitter).

The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season...The world will watch another historical fight again...Our commitment to boxing fans continues...We hope you enjoy it...

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 29, 2024