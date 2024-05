Boxe : Oleksandr Usyk entre dans l’histoire et fait tomber Tyson Fury sur le ring

Après un combat intense, Oleksandr Usyk a arraché la victoire à Tyson Fury sur décision commune des juges. Il est donc devenu ce dimanche le champion incontesté du monde dans la catégorie poids lourds à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie saoudite. Une première en 25 ans.

Un exploit à marquer d’une pierre blanche. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, Oleksandr Usyk s’est hissé au rang de légende. L’Ukrainien a en effet battu Tyson Fury sur décision partagée des juges à la Kingdom Arena de Riayd, en Arabie saoudite.

Cette victoire le hisse donc au rang de champion incontesté des poids lourds, une première en 25 ans. Le dernier exploit de ce type remonte à 1999, lorsque Lennox Lewis a arraché le titre à Evander Holyfield. L’Anglais rapportait ainsi un trophée qui n’avait pas quitté le sol américain depuis 40 ans.

«C'est un grand moment, un grand jour», a déclaré Oleksandr Usyk avant de voir sa performance saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram. «Les Ukrainiens frappent fort !», s’est réjoui le chef d’Etat.

Oleksandr Usyk beats Tyson Fury to become the undisputed heavyweight world champion!pic.twitter.com/EScZhCK1N9

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024