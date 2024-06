GregMMA-Antonio Zovak, Hexagone MMA 17 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Gregory Bouchelaghem, alias GregMMA, affronte le Serbe Antonio Zovak, ce dimanche 2 juin, lors du main-event d’Hexagone MMA 17.

Une nouvelle victoire pour l’éternel GregMMA ? Avec deux victoires consécutives, après 17 ans sans combat professionnel, le combattant MMA va tenter d’enchaîner un troisième succès, ce dimanche soir, au Zénith de Paris lors du Hexagone MMA 17. Il fera face au Serbe Antonio Zovak.

Ce dernier compte 11 victoires et 8 défaites en compétition mais il reste sur deux succès consécutifs. De son côté, Greg MMA, qui a 46 ans (17 de plus que son adversaire) avait mis KO l’Italien Gianluca Locicero dès le 1er round en juillet 2023 et avait aussi battu rapidement Martin Horsky en janvier dernier.

La carte des combats

Gregory Bouchelaghem-Antonio Zovak

Magomed Kadimagomedov-Welisson Paiva

Levy Carriel-Bourama Camara

Paul Marconnie-Axel Nobou

Nicolae Bivol-Mohammed Rouziq

Alikhan Khatiev-Zakaria Hamou

Noam Abadia-Alexandre Carole Christopher

Drouillard Odena-Mohamed Ali

Khanfour Robin Chantegrel-Ali Zazuev

Programme TV

GregMMA-Antonio Zovak

Hexagone MMA 17

Dimanche 2 juin

A suivre en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2