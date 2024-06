GregMMA : le TKO expéditif du Français sur le Serbe Antonio Zovak (vidéo)

Gregory Bouchelaghem, alias GregMMA, s'est imposé par TKO au premier round ce dimanche soir face au Serbe Antonio Zovak lors du main-event d’Hexagone MMA 17.

Une classe d'écart. Opposé ce dimanche soir au combattant serbe Antonio Zovak, Greg MMA, de son vrai nom Grégory Bouchelaghem, s'est illustré de la plus belle des manières en s'imposant seulement quelques secondes après le début du combat par arrêt de l'arbitre (TKO) lors de l'Hexagone MMA 17.

L'ancien combattant du Pride n'aura eu besoin que d'un amené au sol pour finir son adversaire à série de coups de coude.

Après sa démonstration face à Horsky et sa victoire par soumission, GregMMA était particulièrement attendu dans la cage pour confirmer ce retour en force, après seize ans sans combattre.

Désormais, les yeux seront rivés sur son prochain adversaire. «Je ne vais pas faire long. Donnez-moi Ibra et on n'en parle plus !», a-t-il d'ailleurs «call out» (appelé) à la fin de son combat, en référence au YouTubeur IbraTV, également combattant MMA.