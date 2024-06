Kings World Cup : pourquoi y a-t-il eu un scandale entre «Foot2Rue» et l’équipe argentine ?

«Foot2Rue», l’équipe française engagée à la Kings World Cup, a été éliminée, dimanche, par son homologue argentine au terme d’une rencontre qui s’est conclue par un véritable scandale.

Une vive polémique. La première édition de la Kings World Cup, compétition créée par l’ancien joueur Gerard Piqué, a accouché d’un premier scandale, ce dimanche, et elle concernait l’équipe française engagée. Battus à l’issue d’une séance de tirs au but format MLS par les Argentins de Muchachos FC (4-4, 5-4 tab), les Bleus n’ont pas digéré le dernier but encaissé avec le ballon qui a touché le plafond.

Comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, le dernier tir argentin a d’abord été repoussé par le gardien de l’équipe française… et alors que la séance allait se poursuivre, l’arbitre a sifflé la victoire des Argentins après que le ballon, en retombant, soit rentré dans le but de façon inattendue. De quoi rendre en colère les supporters sur les réseaux sociaux, le président de l'équipe «AmineMaTué» et même des fans d'autres pays.

Les Bleus ont crié au scandale pour deux choses. Selon la règle, chaque tireur a cinq secondes pour marquer. Sauf que la lumière rouge, indiquant la fin du temps imparti, s’est allumée bien avant que le ballon n’entre dans le but. Et donc, le ballon aurait touché le plafond du hangar, rendant la tentative non valable.

Après une discussion avec le clan tricolore, Gerard Piqué s’est excusé. Mais sauf retournement, le match ne devrait toutefois pas être rejoué.