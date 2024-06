Football : après la Kings World Cup, Eden Hazard a grimpé le Mont Ventoux en vélo

Éliminé de la Kings World Cup avec son équipe belge, Eden Hazard, retraité du football, a effectué, ce samedi, l’ascension du Mont Ventoux avec une partie de l'équipe cycliste professionnelle Intermarché-Wanty.

Un nouveau Belge prêt à briller sur les routes ? Tout juste de retour du Mexique, après l’élimination de son équipe à la Kings World Cup, Eden Hazard est passé des terrains de football au vélo pour grimper l’un des monuments des Alpes ce samedi.

Âgé de 33 ans, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui a pris sa retraite l'automne dernier, a rejoint une partie de l'équipe cycliste professionnelle Intermarché-Wanty pour s'attaquer au redouté Mont Ventoux (Vaucluse). S’il n’a pas indiqué son temps, Eden Hazard a tout de même posté des photos à l’arrivée pour montrer qu’il a réussi son défi.

Eden Hazard X Intermarché Wanty ça c'est de la collab inattendue pic.twitter.com/xFpYWTEgzR — Cycling Legend (@CyclingLegend_) June 1, 2024

L’ex-international belge (126 sélections, 33 buts) a réalisé cette montée du «mont chauve» en compagnie de ses trois frères, Thorgan, Kylian et Ethan, eux aussi footballeurs.

A noter, qu’en octobre dernier, le Belge, passé par Lille et Chelsea, avait signé un partenariat avec Want You Bike, sponsor de la formation Intermarché-Wanty.