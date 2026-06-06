Disparition de Bernadette Chirac : Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, François Hollande... Les politiques rendent hommage à l’ancienne Première dame

Bernadette Chirac s’est éteinte à l’âge de 93 ans, vendredi 6 juin. La classe politique a rendu hommage à l’ancienne Première dame, saluant notamment ses nombreux engagements associatifs.

Une figure populaire qui a marqué la vie publique française. Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée vendredi 5 juin à l'âge de 93 ans. Elle «s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans», a annoncé sa fille, Claude Chirac.

Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, Eric Ciotti, Olivier Faure, François Hollande, Dominique de Villepin… Cette disparition a entraîné nombre de réactions au sein de la classe politique, à gauche comme à droite de l’échiquier politique.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu un hommage à Bernadette Chirac, honorant la mémoire d’une «grande dame de cœur». «Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant», a écrit le chef d’État. «La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient», a-t-il ajouté.

Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.



Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi,… pic.twitter.com/cMC0BXZyLq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2026

Nicolas Sarkozy, a déploré la perte d'une «grande amie» qui l'a «toujours soutenu politiquement comme personnellement». Bernadette Chirac «a fait honneur à notre pays», a-t-il affirmé. «C’est une époque qui se termine avec son départ. J’en éprouve, comme beaucoup de Français, une profonde nostalgie. Ma seule consolation est, dans la conviction qui m’habite, qu’elle va pouvoir maintenant retrouver Jacques qui a dû tellement s’ennuyer sans elle et Laurence qui a tant compté dans sa vie», a ajouté l'ancien président de la République sur X.

«La France perd aujourd'hui une figure qui a marqué la vie politique de notre pays pendant plus d'un demi-siècle. Bernadette Chirac n'était pas seulement l'épouse d’un président : elle était une femme engagée, élue locale enracinée en Corrèze, artisan discret mais déterminant des victoires de 1995 et 2002», a salué sur X, la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, adressant ses condoléances à «tous ses proches et à ceux qui l’ont aimée, en particulier à Claude et Martin Chirac».

Dominique de Villepin salue la mémoire d'une «femme libre»

Le maire de Nice, Eric Ciotti, a également réagi, soulignant l’engagement de Bernadette Chirac contre les maladies neurodégénératives. «La France pleure une Première dame généreuse, figure emblématique de l’opération Pièces jaunes et présidente de la fondation Claude Pompidou. Nice a été témoin de son engagement à travers l’Institut Claude Pompidou contre la maladie d’Alzheimer», a-t-il écrit sur X.

De son côté, Bruno Retailleau a adressé ses pensées à la famille et aux proches de Bernadette Chirac. Elle a «incarné, avec une dignité rare, le sens du devoir, l’amour de la France et la fidélité aux siens. Elle fut bien plus qu’une Première Dame, une femme de caractère, ancrée dans ses convictions et proche des Français», a-t-il réagi.

Dominique de Villepin, a, lui, salué la mémoire d'une femme «libre, indépendante et profondément engagée, qui tout au long de sa vie, aux côtés de Jacques Chirac, n'a cessé de faire vivre ses convictions au service des autres». L'ex-Premier ministre a rappelé le parcours politique de Bernadette Chirac, qui fut conseillère générale de la Corrèze et adjointe au maire de Sarran. «Au-delà du rôle protocolaire, elle a su gagner le cœur des Français par son énergie, son franc-parler et la sincérité de ses combats, pour la dignité des malades, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour ces causes que l'on n'ose pas toujours porter sous les projecteurs», a-t-il écrit sur X.

François hollande rend hommage à «une femme engagée»

De l’autre côté de l’échiquier politique, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a rendu hommage à une personnalité qui «sut se donner une place dans un siècle où les femmes étaient encore présentées comme la simple prolongation de leurs époux». «A sa façon elle participa au combat féministe», a-t-il souligné sur X.

L'ancien président de la République François Hollande a également salué sur X l'engagement de Bernadette Chirac, que ce soit envers les habitants de Corrèze ou «envers les plus fragiles». «Je garde d'elle l'image d'une femme qui a réussi à donner un sens à une vie que le destin avait rendue exceptionnelle», a-t-il ajouté.