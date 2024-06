Roland-Garros 2024 : combien Edouard Roger-Vasselin et Laura Siegemund vont-ils toucher après leur sacre en double mixte ?

Ce jeudi, le Français Édouard Roger-Vasselin, associé à l’Allemande Laura Siegemund, a décroché son premier titre de Grand Chelem de sa carrière en double mixte. Un titre qui rapporte une belle somme au Français de 40 ans.

Un Français sacré à Roland-Garros. Ce jeudi, Édouard Roger-Vasselin, âgé de 40 ans, a remporté le premier titre de Grand Chelem de sa carrière en double mixte, aux côtés de l’Allemande Laura Siegemund. La paire franco-allemande a dominé l’Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Neal Skupski en deux manches (6-4, 7-5). Mais, concrètement, combien vont-ils toucher après ce sacre ?

122.000 euros

On le sait, gagner un titre du Grand Chelem peut rapporter gros. À Roland-Garros, si la distribution des gains se fait à part égale entre hommes et femmes dans les tableaux de simples, la dotation est en revanche différente pour les doubles. Et cette année, Edouard Roger-Vasselin et Laura Siegemund vont se partager 122.000 euros après leur sacre en double mixte sur la terre battue parisienne.

Cependant, en ce qui concerne les paires qui sortent victorieuses des tableaux messieurs et dames, le gain s’élève à 590.000 euros. Une somme à partager entre les deux vainqueurs.

Une dotation totale de 53,478 millions d'euros

Mais qu’en est-il des prize money pour les tableaux de simples ? Cette année, les organisateurs se sont félicités d’avoir revu à la hausse le montant des primes versées durant le tournoi. Au total, ce sont 53,478 millions d’euros qui sont distribués aux joueurs et joueuses ayant participé à l’édition 2024. Une somme en hausse de 7,82% par rapport à l’édition précédente.

Un prize money en augmentation pour notamment aider les joueuses et joueurs qui en ont le plus besoin à financer leur saison.





Augmentation du prize money de 7% (vs 2023)



Augmentation de près de 25% pour celui des qualifications (vs 2023)



Un effort conséquent porté aux… pic.twitter.com/7R37PjXWbq — Roland-Garros (@rolandgarros) April 25, 2024

Et cette année, l’organisation a voulu soutenir les joueurs financièrement plus précaires présents dans le tournoi de qualification pour le tableau principal. C’est pourquoi la dotation des qualifications a augmenté de 25%, un moyen d’apporter plus de confort pour ces joueurs. Dans le détail, un joueur éliminé au premier tour des qualifications touche ainsi 20.000 euros. Ce montant était l’équivalent de ce que touchait un joueur éliminé au premier tour du tableau principal il y a une dizaine d’années.

Mais les primes versées lors du tour principal ont elles aussi été revues à la hausse. Ainsi, les vainqueurs des deux tableaux de simples hommes et femmes vont toucher 2,4 millions d’euros, contre 2,3 millions l’an passé. Avec 24 titres de Grand Chelem, on se doute de la fortune de Novak Djokovic…