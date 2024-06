Coupe du monde 2026 : pourquoi des supporters ont-ils été arrêtés lors de la rencontre entre Hong Kong et l’Iran ?

Pour avoir tourné le dos au terrain lors de l’hymne national chinois, trois supporters ont été interpellés par la police lors de la rencontre entre Hong Kong et l’Iran. Les individus risquent jusqu’à trois ans de prison.

On ne plaisante pas avec l’hymne chinois. Jeudi soir, selon les autorités, trois personnes ont été interpellées juste avant le coup d’envoi de la rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2026, opposant Hong Kong à l’Iran (2-4). La raison ? Les individus, deux hommes et une femme, ont été arrêtés pour «insulte» à l’hymne national chinois, après avoir «tourné le dos au terrain et ne pas s'être levés pour l'interprétation».

Trois ans de prison ?

Concrètement, que risquent-ils ? Âgé de 18 à 31 ans, ces supporters encourent une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 50.000 dollars de Hong Kong, soit 5.875 euros, en cas de condamnation. Mais comment expliquer une telle décision ? Selon la police, «quiconque insulte publiquement et intentionnellement l'hymne national, de quelque manière que ce soit, commet un délit», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Pourquoi diffuser l’hymne chinois pour un match de Hong Kong ? Ce territoire est une région administrative de la Chine et ne compte pas d’hymne national. Dans ce cas, c'est celui de Pékin, la «Marche des volontaires», qui est utilisé lors des compétitions sportives de Hong Kong.

Huer l'hymne, interdit depuis 2020

Cela peut paraître choquant pour nous. Mais cela s’explique par la longue histoire commune que connaissent les deux territoires. Alors que Pékin cherche à mettre la main sur cette région, ce qui divise, de nombreuses tensions ont lieu lors des événements sportifs. Ce n’était donc pas rare de voir des supporters de football de Hong Kong manquer de respect à l’hymne chinois. Face à ces comportements, les autorités ont décidé d’interdire la pratique en 2020, année de l’adoption de la loi de sécurité globale poussée par Pékin.

Ces dernières années, de nombreuses manifestations ont eu lieu à Hong Kong, notamment en 2019 où le chant «Glory to Hong Kong» a été popularisé. Ce dernier a même été joué par erreur en 2022 lors d’un match de rugby en Corée du Sud. Depuis, ce chant a été interdit par la justice de Hong Kong, qui l’a banni en mai dernier.