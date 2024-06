Roland-Garros : pourquoi Stefanos Tsitsipas et son frère ont écopé de plusieurs amendes ?

Les frères Tsitsipas sont entraînés par Apostolos, leur père. Une relation qui peut parfois être tendue sur les courts de tennis et qui a valu à Stefanos et Petros plusieurs amendes à Roland-Garros cette année.

Un coaching cher payé pour la famille Tsitsipas ? À Roland-Garros, comme pour les autres Grand Chelem, l’attitude des joueurs et de leur équipe technique doit être irréprochable. Et même en tribune, les supporters et entraîneurs doivent être respectueux. Face aux comportements qui déplaisent, l’organisation n’hésite pas à sanctionner. Ce qui a été le cas pour Stefanos Tsitsipas et son frère Petros.

«Ferme-la»

Mais alors, pourquoi les deux joueurs ont-ils été sanctionnés par le tournoi ? Lors du deuxième tour des Internationaux de France, une scène entre Stefanos Tsitsipas et Apostolos, son père et entraîneur, a été largement diffusée sur les réseaux. Lors de sa rencontre face à Daniel Altmaier, le Grec s’est violemment adressé à son paternel, lui demandant de se taire. «Ferme-la», a-t-il lancé à son père durant la rencontre.

Il faut dire que la relation entre les deux est parfois tendue. Au point que Stefanos avait mis de côté son père quelques mois afin de se tourner vers un nouvel entraîneur, Mark Philippoussis. Mais le joueur a fini par retrouver les services de son père malgré tout. Ce qui vaut par moment des scènes d’agacement entre les deux camps. Sur les courts de tennis, le Grec semble parfois énervé par les remarques de son entraîneur, qui se font nombreuses.

21.200 euros d'amende

Très présent pour ses enfants, Apostolos peut en revanche se montrer trop excessif dans les tribunes. Ce qui n’est pas du goût des joueurs, mais surtout de l’organisation des tournois, comme cette année à Roland-Garros. C’est pourquoi Stefanos Tsitsipas et son frère de 23 ans ont été sanctionnés à trois reprises. 4.600 euros au second tour du double, 9.200 au troisième et 7.400 pour Stefanos lors de son quart de finale en simple perdu contre Carlos Alcaraz, comme le rapporte L’Equipe.

Il faut savoir que le coaching au tennis est encore en phase expérimentale et soumis à des consignes bien précises, comme parler trop longuement, s’adresser à son joueur alors qu’il ne se trouve pas du même côté ou bien de parler depuis un endroit non autorisé.

Mais avec 495.000 euros remportés lors des Internationaux de France par les frères Tsitsipas, les 21.200 euros d’amende ne devraient pas être trop lourds à supporter.

Au total, après les quarts de finale, 91.500 euros d’amende ont été adressés côté masculin, contre 9.250 côté féminin.