Roland-Garros : un accord financier libère Alexander Zverev de son procès, quelques heures avant sa demi-finale

Alors qu’il affronte le Norvégien Casper Ruud ce vendredi en demi-finale de Roland-Garros, Alexander Zverev a trouvé un accord à l’amiable avec son ancienne compagne. L’Allemand, qui était accusé de violences conjugales, reste donc présumé innocent.

Un accord qui tombe à pic pour Alexander Zverev ? Ce vendredi, l’Allemand va tenter de se qualifier pour la première finale de Roland-Garros de sa carrière. Mais pour ce faire, le n°4 mondial devra se débarrasser du Norvégien Casper Ruud, qualifié en demi-finale après le forfait de Novak Djokovic.

Et pour ce match, Alexander Zverev aura l’esprit libre. Depuis le début du tournoi, le joueur suivait à distance son procès en appel, où il est accusé depuis plusieurs années de violences domestiques par son ancienne compagne. Mais ce vendredi, à quelques heures de sa demi-finale, un accord à l’amiable a été trouvé entre le l’Allemand et la plaignante, ce qui met fin au procès en appel. Et selon le média Die Welt, les deux parties sont parvenues à trouver un accord financier.

200.000 euros à verser

En revanche, toujours selon la presse allemande, cet accord ne constitue pas une preuve de culpabilité, ce qui veut dire que le n°4 mondial reste donc présumé innocent dans cette affaire judiciaire. Pour rappel, le joueur de 27 ans était accusé de violences et d’une tentative d’étranglement par son ancienne compagne, Brenda Patea. Les faits dataient de mai 2020.

Et, alors que l’Allemand clame son innocence depuis le début des accusations, il avait été condamné à une amende de 450.000 euros infligée par le tribunal de grande instance de Berlin pour «coups et blessures» en octobre dernier. Face à cette condamnation, le joueur avait fait appel de ce verdict.

Pour mettre fin à ce procès, l’Allemand devra donc s’acquitter d’un montant de 200.000 euros dans le délai d’un mois, a annoncé la juge Barbara Lüders, au troisième jour d'audience de cette affaire devant un tribunal de Berlin. Alexander Zverev et son ex-compagne Brenda Patea «sont arrivés à la conclusion qu'ils souhaitaient résoudre pacifiquement ce conflit, également dans l'intérêt de leur enfant commun», a expliqué une porte-parole du tribunal Inga Wahlen.

Ce vendredi, l’Allemand arrivera donc l’esprit plus libre sur le court Philippe-Chatrier. Des conditions plus adéquates pour le n°4 mondial, en quête d’un premier titre de Grand Chelem.