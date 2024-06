Athlétisme : l’incroyable anecdote d’Alexis Miellet, champion d’Europe du 3.000m steeple

Lundi à Rome, Alexis Miellet est devenu champion d’Europe sur 3.000m steeple. Pourtant, le Dijonnais, venu du 1.500m et du cross, a découvert la discipline il y a seulement un mois. Après avoir réalisé les minima, le voilà désormais sacré.

Qui ne tente rien, n’a rien. Alors que la France mène une bonne campagne européenne à Rome à quelques semaines des Jeux olympiques (26 juillet-11 août), Alexis Miellet a offert la belle histoire de ces championnats d’Europe lors du doublé tricolore sur 3.000 m steeple avec Djilali Bedrani. Si les deux Français ont décroché chacun leur première médaille internationale sur piste, Alexis Miellet, lui, s’offre un titre dans une discipline qu’il a découverte le mois dernier. Pour comprendre son exploit, il faut savoir que le Dijonnais, venu du 1.500 m et du cross, a couru son premier 3.000 m steeple le mois dernier.

#Roma2024 | LE DOUBLÉ FRANÇAIS SUR 3 000 M STEEPLE !!!





Alexis Miellet est champion d'Europe devant Djilali Bedrani dans une course de dingue !





Le direct : https://t.co/TOqdMbDleK pic.twitter.com/IWtKCJ0ckf — francetvsport (@francetvsport) June 10, 2024

Un titre et un record personnel

Mais alors, pourquoi venir s’essayer sur cette nouvelle discipline ? «C'est une idée que j'avais eue il y a deux ans déjà en voyant que le 1.500 m commençait à se boucher (en termes de densité). Mon père m'a relancé l'année dernière en regardant les bilans européens et en me disant qu'il y avait peut-être un truc à faire», a-t-il expliqué.

Et pourtant, en peu de temps, le Français est passé de novice de la discipline à champion d’Europe. Une évolution exponentielle où les records personnels tombent à chaque course. Fin mai, Alexis Miellet avait réussi les minima olympiques à Marseille en 8 min 14 sec 71, son record personnel jusqu’à lundi et sa victoire en finale du 3.000 m steeple (8 min 14 sec 01).

«Pour ma première course (début mai) je fais les minima pour les Europe, ma deuxième course les minima pour les Jeux et là je suis champion d'Europe... Franchement c'est incroyable, si on m'avait dit ça il y a un an j'aurais signé tout de suite», s’est réjouit l’athlète français, drapeau bleu-blanc-rouge autour du cou. À savoir, les deux courses qu’il a disputées sur la piste bleue du stade olympique de Rome n’étaient que ses quatrième et cinquième dans la discipline.

Une campagne à Rome encourageante pour Paris

Alexis Miellet n’avait plus été sélectionné en équipe de France sur piste depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 où il avait été éliminé dès les séries du 1.500 m. Avec sa victoire lundi en 3.000 m, la France renoue avec la victoire dans cette discipline six ans après le dernier sacre européen de Mahiedine Mekhissi en 2018.

Avec de très bons résultats dimanche et lundi, l’équipe de France d'athlétisme compte désormais 9 médailles, dont 4 en or, dans ces championnats d’Europe à Rome. Les tricolores sont désormais deuxièmes au tableau des médailles, derrière l’Italie. Encourageant à quelques semaines des Jeux olympiques.