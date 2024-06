Athlétisme : seul sur la piste, Makenson Gletty bat son record personnel sur le 110 m haies du décathlon (vidéo)

Alors qu’il avait terminé huitième du 110 m haies après ne pas avoir entendu le starter, Makenson Gletty a été autorisé à recourir l’épreuve. Seul sur la piste, le décathlonien français a battu son record personnel.

De la confusion à la démonstration. Ce mardi, lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Rome, une scène inhabituelle a animé l'une des épreuves du décathlon maculin. Alors que le Makenson Gletty est troisième après cinq épreuves, le Français a connu un début de deuxième journée à rebondissement. Sur la ligne de départ du 110 m haies, le décathlonien de 25 ans est resté dans les starting-blocks, assurant ne pas avoir entendu le starter.

#Roma2024 | OH NON MAKENSON, C'EST PAS POSSIBLE !





Image terrible ! Makenson Gletty n'a pas entendu le starter !



Le Français va sans doute porter réclamation car le haut-parleur ne se serait pas déclenché.





Kévin Mayer finit 3ème de la série en 14"29.





Le direct :… pic.twitter.com/01LVvrXbth

