Boxe : Ryan Garcia se compare à Donald Trump et Britney Spears après son arrestation

Après son arrestation, le week-end dernier, le boxeur américain Ryan Garcia s’est comparé à Donald Trump et Britney Spears sur les réseaux sociaux.

Ryan Garcia et les réseaux sociaux, c’est une très longue histoire. Après avoir évoqué des complots récemment, le boxeur américain, arrêté par la police samedi dernier après avoir vandalisé une chambre d’hôtel, s’est tout simplement comparé à l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump et à la chanteuse américaine Britney Spears.

Lors de son arrestation, le boxeur de 25 ans, vainqueur de Devin Haney en avril dernier, aurait notamment évoqué son problème mental comme l’a convié son avocat Darin Chavez. Et dans la foulée, Ryan Garcia a pris son téléphone pour se confier sur les réseaux sociaux de manière assez étrange.

I feel like I’m Ryan Spears





Aka Britney Spears





This sucks :( I never hurt anyone





I’ve only ever loved everyone prayed for people





And try to make a change in this cruel world





I love you Christ Jesus Amen

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 9, 2024