Euro 2024 : un accrochage entre deux joueurs allemands à l’entraînement

Adversaires en finale de Ligue des champions, Antonio Rüdiger et Niclas Füllkrug ont eu une altercation houleuse lors d’un entraînement ouvert au public avec l’Allemagne. Une image peu rassurante avant le coup d’envoi de l’Euro.

La pression est-elle trop forte pour la Mannschaft avant le coup d’envoi de son Euro (14 juin-14 juillet) ? Ces dernières années, l’équipe de football allemande connaît certaines difficultés, notamment depuis son élimination dès les poules lors de la Coupe du monde 2022. Depuis, la Mannschaft enchaîne les résultats décevants. En 2023, sur ses onze rencontres, l’Allemagne n’a remporté que trois matches seulement (six défaites et deux nuls).

Et, même si le retour en sélection de Toni Kroos en février dernier a semblé faire du bien aux Allemands, invaincus en 2024 (3 victoires et un nul), l’ambiance reste malgré tout tendue dans le vestiaire. À l’image de Antonio Rüdiger et Niclas Füllkrug qui, lors d’une séance d’entraînement ouverte au public, ont eu un échange houleux. Une scène que les 4.000 spectateurs présents n’ont pas manquée, comme la presse.

There was a heated altercation between Niclas Füllkrug and Antonio Rüdiger in today's session. During a training game, both were direct opponents. Rüdiger kept holding the striker, pulling him down. After a strong tackle, Füllkrug lied on the ground, cursing at Rüdiger and… pic.twitter.com/Ue1qBkSqdB

