Real Madrid : une légende du club va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison

Âgé de 34 ans et véritable légende du Real Madrid, le milieu de terrain allemand Toni Kroos va mettre un terme à sa carrière après l’Euro 2024, organisé dans son pays (14 juin-14 juillet).

C’est une page de l’histoire du Real Madrid et du football allemand qui va se tourner. En fin de contrat avec les Merengue, Toni Kross a annoncé, ce mardi, qu’il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Âgé de 34 ans, le milieu de terrain allemand raccrochera définitivement les crampons à l’issue de l’Euro 2024 organisé dans son pays (14 juin-14 juillet). «Ma carrière de footballeur s’achèvera cet été, après l’Euro. Comme je l’ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club», a posté sur son compte Instagram le joueur, qui avait rejoint l'Espagne à l'été 2024.

«Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l’histoire du Real Madrid et qui est l’une des grandes légendes de notre club et du football mondial», a indiqué, de son côté, le champion d’Espagne dans un communiqué publié sur son site internet.

Toni Kroos a encore deux matchs à disputer avec le club madrilène, dont la finale de la Ligue des champions, dans dix jours, contre le Borussia Dortmund (1er juin). Et l’ancien joueur du Bayern Munich tentera de soulever à Wembley (Angleterre) la 6e Coupe aux grandes oreilles de sa carrière, pour garnir un palmarès riche de 33 titres, avec notamment trois titres de champion d’Allemagne, quatre titres de champion d’Espagne, quatre Supercoupes de l’UEFA, cinq Coupes du monde des club et une Coupe du monde avec l’Allemagne.

Une formation allemande qu’il rejoindra ensuite. Sorti, il y a quelques semaines, de sa retraite internationale, Toni Kroos va tout faire pour conquérir l’Euro. Et il pourra compter sur le soutien de tout un peuple pour décrocher le seul titre qui manque à son incroyable palmarès.