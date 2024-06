Boxe : vers la création d'une «Ligue des champions» à près de 5 milliards d'euros avec les meilleurs promoteurs ?

Une énorme ligue comprenant les plus grands promoteurs de la boxe anglaise devrait bientôt être créée par l’Arabie saoudite pour une somme avoisinant les 5 milliards d'euros.

Ils sont en train d’offrir une seconde jeunesse au Noble art. Pointée du doigt ces dernières années, car les événements étaient moindres et les grands combattants, surtout chez les poids lourds, s’évitaient, la boxe a trouvé son sauveur avec l’Arabie saoudite. A coups de millions d'euros, le royaume a réussi à organiser plusieurs soirées de gala et aurait une nouvelle idée qui devrait encore promouvoir la boxe anglaise avec la création d'une ligue réunissant certains des plus grands promoteurs.

«Le Fonds d’Investissement Public d’Arabie Saoudite serait en pourparlers avec plusieurs acteurs de la boxe pour créer une ligue dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 5 milliards de dollars (soit 4,6 milliards d'euros), a expliqué le média IFLTV sur X (ex-Twitter). Matchroom Boxing et Golden Boy Promotions seraient deux des sociétés de promotion impliquées dans les discussions, avec Turki Alalshikh supervisant les dernières discussions autour d’un accord potentiel. […] Par ailleurs, l’organisation d’une telle ligue reste encore inconnue.»

Sous la houlette de Turki Alalshikh, l’un des principaux conseillers de Muhammad bin Salman, les Saoudiens sont devenus l’un des plus grands acteurs des sports de combat entre le PFL et l’UFC (pour le MMA) et surtout la boxe anglaise avec notamment des gros combats comme Tyson Fury-Francis Ngannou, Anthony Joshua-Francis Ngannou et le dernier en date Tyson Fury-Oleksandr Usyk.

Pour les prochains événements de sports de combat, la Kingdom Arena de Riyad va accueillir le 22 juin un UFC Fight Night avec en main event Robert Whittaker opposé à Khamzat Chimaev. En décembre prochain, la revanche entre Oleksandr Usyk et Tyson Fury est déjà prévue. Une soirée à Los Angeles, également organisée par les Saoudiens, va avoir lieu en août.