Euro 2024 : France, Angleterre, Allemagne… voici les 5 favoris de la compétition

24 équipes vont disputer l’Euro 2024, qui s’ouvre ce vendredi 14 juin en Allemagne. Parmi elles, cinq font figures de favorites par rapport aux autres.

Qui succédera à l’Italie ? Le 14 juillet prochain, au stade olympique de Berlin, une équipe soulèvera le trophée Henri-Delaunay. Sur les 24 pays en lice à l'Euro 2024, cinq se dégagent par leur statut et leur profondeur de joueurs.

La France

Championne du monde 2018, vice-championne du monde 2022, l’équipe de France est évidemment favorite de cet Euro 2024. S’ils restent sur une élimination en huitièmes de finale du Championnat d’Europe des nations 2021 contre la Suisse aux tirs au but et une défaite en finale à domicile contre le Portugal en 2016, les Bleus espèrent enfin décrocher le titre européen sous Didier Deschamps. Emmenés par Kylian Mbappé, nouveau joueur du Real Madrid, les Tricolores ont une équipe solide sur le papier avec Mike Maignan dans les buts désormais, une arrière-garde qui en impose (William Saliba, Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano) et une armada offensive à faire rougir (Ousmane Dembélé, Antoine Griezman, Olivier Giroud ou encore Bradley Barcola et Marcus Thuram). Placés dans le groupe D, les Bleus seront favoris mais ne devront pas tergiverser.

Groupe D : Pologne, Pays-Bas, France, Autriche

L’Angleterre

Enfin la bonne année pour l’Angleterre ? Les créateurs du football, champion du monde en 1966, n’ont tout simplement encore jamais remporté l’Euro. Ils ont failli y parvenir lors de la dernière édition en atteignant la finale contre l’Italie. Les revoilà en Allemagne cette année, avec l’objectif de conjurer le sort. Gareth Southgate comptera sur Harry Kane, son buteur et capitaine, qui s’est bien acclimaté à l’Allemagne puisqu’il a disputé sa première saison avec le Bayern Munich (il a terminé meilleur buteur de Bundesliga mais n’a remporté aucun titre). Derrière Kane, il y aura évidemment Jude Bellingham, l’impressionnant milieu offensif du Real Madrid. A suivre également, Kyle Walker, Phil Foden ou encore Declan Rice et Bukayo Saka mais sans Jack Grealish non retenu tout comme Jadon Sancho. Reste à savoir si les Three Lions, situés dans un groupe C abordable a priori, rugiront avec cet effectif.

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre

L’Allemagne

Champions à domicile ? Les Allemands, entraînés par Julian Nagelsman, aimeraient bien s’offrir un premier Euro depuis 1996 (victoire en Angleterre). Malheureusement, leur sélection ne cesse de décevoir. Éliminés en poules des deux dernières éditions de la Coupe du Monde, la Mannschaft a été éliminée en huitièmes de finale lors de l'Euro 2020. Pourtant, les Allemands possèdent une belle équipe sur le papier avec les Toni Kroos (qui prendra sa retraite après la compétition), Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala ou encore Leroy Sané. Est-ce que les joueurs allemands, qui croiseront l'Ecosse, la Hongrie et la Suisse pour commencer, seront transcendés par le public ?

Groupe A : Allemagne, Ecosse, Hongrie, Suisse

Le Portugal

Le Portugal arrive avec une armada encore incroyable. Victorieux en 2016, les Portugais sont ambitieux avec leur légende Cristiano Ronaldo, toujours présent à 39 ans. Et même s’il évolue désormais en Arabie saoudite, CR7 compte bien apporter sa pierre à l’édifice. Désormais entraînée par Roberto Martínez, ancien sélectionneur de la Belgique, la Seleçao s’appuyera sur Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou encore Rafael Leão et Gonçalo Ramos, voire Joao Felix. Placé dans le groupe F en compagnie de la Turquie, Géorgie et République tchèque, le Portugal sera favori mais devra se méfier.

Groupe F : Turquie, Georgie, Portugal, République Tchèque

L’Espagne

Battue à la surprise générale par le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2002, l’Espagne arrive revancharde dans cet Euro 2024. La Roja, qui a connu un coup dur avec le forfait de Gavi, comptera toutefois sur une incroyable génération de jeunes talents comme Pedri (21 ans), Lamine Yamal (16 ans) et Pau Cubarsí (17 ans). A Luis de la Fuente, le sélectionneur, de trouver la bonne formule avec les «anciens» comme Rodri. Il faudra toutefois sortir du groupe de la mort pour espérer aller loin…

Groupe B : Croatie, Espagne, Italie, Albanie