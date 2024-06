Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie d’ouverture ?

La cérémonie d’ouverture de l’Euro 2024 aura lieu ce vendredi 14 juin à Munich avant le premier match entre l'Allemagne et l'Ecosse.

L’Euro est de retour ce vendredi. Et comme pour chaque compétition, avant le sportif, une cérémonie d’ouverture aura lieu. Elle se tiendra à la Munich Football Arena, plus connue sous le nom de l’Allianz Arena avant le match entre l'Allemagne et l'Ecosse.

Lors de cette cérémonie, un hommage sera rendu à Franz Beckenbauer, champion d’Europe 1972 et champion du monde 1974, ancien capitaine de l’Allemagne de l’Ouest, décédé le 8 janvier dernier. Pour l’occasion, sa femme Heidi portera le trophée Henri Delaunay sur la pelouse.

Programme TV

Cérémonie d’ouverture de l’Euro 2024

Vendredi 14 juin

A suivre à partir de 20h40 sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible sur MyCanal)