Euro 2024 : téléchargez le calendrier complet des matchs

L’Euro 2024 sera organisé en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet, avec notamment l’équipe de France présente dans le groupe D en compagnie de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Pologne.

L’Europe du football a rendez-vous outre-Rhin. L’Allemagne va accueillir l’Euro 2024 du 14 juin au 14 juillet avec 32 pays qui vont tenter de succéder à l’Italie, couronnée lors de la précédente édition. A commencer par l’équipe de France. Emmenés par Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann, les Bleus figurent parmi les grands favoris avec l’Angleterre et le Portugal ainsi que l’Espagne.

Mais avant d’espérer conquérir le 3e titre continental de l’histoire de l’équipe de France après 1984 et 2000, Didier Deschamps et ses joueurs devront s’extirper du groupe D. Les Tricolores, éliminés en 8e de finale en 2021, feront leur entrée dans la compétition face à l’Autriche (17 juin) avant d’affronter les Pays-Bas (21 juin) et la Pologne (25 juin).

Dans le détail, la phase de groupes de cet Euro 2024 se tiendra du 14 au 26 juin, alors que les 8es de finale, qui concerneront les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs 3es, se joueront entre le 29 juin et le 2 juillet. Les quarts de finale sont programmés les 5 et 6 juillet et les demi-finales auront lieu les 9 et 10 juillet. La finale se jouera, elle, le 14 juillet à Berlin. En espérant un feu d’artifice pour les Bleus.



