«On lui souhaite qu’il n’ait pas un bon Euro» : Dani Carvajal ne veut pas voir Kylian Mbappé briller pendant la compétition

Dani Carvajal s'est exprimé sur la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le joueur espagnol se réjouit de son arrivée, il espère tout de même ne pas le voir exceller à l’Euro, surtout contre l’Espagne.

En forme oui, mais pas trop tôt. Depuis que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a été officiellement annoncée, les réactions sont nombreuses. Entre Cristiano Ronaldo qui s’impatiente de le voir au Santiago-Bernabéu ou l’ancien gardien de la Casa Blanca Iker Casillas qui lui a souhaité la bienvenue «dans le meilleur club du monde», le capitaine des Bleus ne manque pas d'éloges.

Et dernièrement, c’était au tour du défenseur Dani Carvajal de s’exprimer sur la venue du Français au Real Madrid. Lors d’une interview accordée à Marca, le joueur de 32 ans n’a pas caché son enthousiasme.

«J’avais beaucoup souffert»

L’arrière droit du Real Madrid a bien conscience d’accueillir une pointure de taille dans son club. «Qu’est-ce qu’on peut dire ? C’est le top mondial. Les meilleurs doivent jouer dans la meilleure équipe», a d’abord réagi l’homme aux six Ligue des champions. Une compétition durant laquelle il a eu l’occasion de croiser le chemin de Kylian Mbappé. Une opposition dont il se souvient parfaitement. «J’avais souffert et j’avais beaucoup souffert. C’est l’un des rivaux les plus forts que j’ai affrontés. Pour la vitesse, pour la technique, la puissance...», a-t-il reconnu.

Mais le défenseur espagnol veut voir le Français performer qu’après l’Euro et éviter qu’il fasse souffrir l’Espagne. «On lui souhaite qu’il n’ait pas un bon Euro, mais qu’à partir du mois d’août, il soit dans sa meilleure version», a reconnu le latéral droit. Car si Kylian Mbappé ravit les Madrilènes, ils inquiètent tout autant ses futurs adversaires de la Liga et de la Roja.

En revanche, l’homme aux 25 titres avec le Real Madrid a mis en garde l'ancien parisien sur sa venue à la Casa Blanca. Selon lui, sa présence ne fera pas du club madrilène une équipe imbattable. «Non, non. Le football n’est pas mathématique, il ne s’agit pas de rassembler de bons joueurs. Pour gagner, pour remporter des titres, il faut en faire une équipe et faire en sorte que nous allions tous dans la même direction, en faire une tâche commune, pour l'entraîneur, pour les vétérans, pour tout le monde», a-t-il prévenu.

Lors de cette interview, il a notamment pris le temps de s’exprimer sur la course au Ballon d’or, qu’il ne voit pas en faveur du Français. «Celui que je vois avec le plus d’options est Vinicius», a-t-il estimé. Il faut dire que le Brésilien a pris les devants en s'adjugeant la Liga et la Ligue des champions avec le Real Madrid. La Copa América et l’Euro devraient donc dessiner un peu plus le visage du futur lauréat.