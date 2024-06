Roland-Garros 2024 : Carlos Alcaraz a célébré son titre dans une boîte de nuit à Ibiza (vidéo)

Carlos Alcaraz a remporté, dimanche, le premier Roland-Garros de sa carrière, un titre qu’il convoitait depuis toujours. Et, pour célébrer ce sacre, le jeune Espagnol est allé à Ibiza. Sur place, il a savouré son nouveau Grand Chelem.

Carlos Alcaraz sait célébrer ses titres. En 2023, après avoir remporté l’ATP 500 de Barcelone, l’Espagnol avait plongé dans la piscine du club, comme le veut la tradition. Et cette année, après avoir été sacré lors des Internationaux de France lors de sa victoire en finale, dimanche, contre Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-1), le N°2 mondial a plongé dans les festivités. Et pour ça, Carlos Alcaraz s’est envolé à Ibiza, une ville espagnole qu’il adore. Une autre manière d’arroser son trophée.

SCREAMING this is incredible pic.twitter.com/4PWByM9RuC — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 11, 2024

«We are the champions»

On l’oublie souvent, mais les sportifs de haut niveau restent des humains. Quand on devient, à 21 ans, le plus jeune joueur de l’ère Open à remporter un titre du Grand Chelem sur toutes les surfaces, il est normal de vouloir décompresser. Et il faut dire que Carlos Alcaraz n’a pas chômé Porte d’Auteuil. Après un tel sacre, remporté lors d’un duel de plus de quatre heures en finale, il était important pour l’homme au trois titres de Grand Chelem de souffler un peu avant d’aller défendre son titre à Wimbledon.

Pendant que d’autres se préparent à fouler le gazon britannique, Carlos Alcaraz, lui, savoure. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on y aperçoit le tout récent vainqueur de Roland-Garros, micro à la main. Et, quoi de mieux que «We are the champions» de Queen pour célébrer son titre. Au milieu de ses amis, l’Espagnol semble donner beaucoup de voix et ainsi évacuer la pression acquise après deux semaines intenses sur la terre battue parsienne.

Mais, la parenthèse sera de courte durée pour le N°2 mondial. Carlos Alcaraz prendra ensuite la direction de Londres et du tournoi ATP 500 du Queen’s, qui se déroule du 17 au 23 juin prochain. En Angleterre, le joueur de 21 ans voudra réitérer la même performance qu’en 2023, et ainsi remporter le Queen’s suivi de Wimbledon. Une performance que peu de joueurs ont réussi sur le gazon britannique. Mais pour ça, le jeune espagnol peut chanter «We are the champions» de Queen comme il le fait si bien.