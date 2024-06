Roland-Garros 2024 : Carlos Alcaraz va se faire tatouer un monument de Paris après son sacre

Après son tout premier sacre à Roland-Garros, dimanche, contre Alexander Zverev, Carlos Alcaraz va se faire tatouer un monument de Paris comme lors de ses titres à l’US Open et à Wimbledon.

Bientôt gravé sur sa peau. Comme après ses sacres à l’US Open en 2022 puis à Wimbledon l’année dernière, Carlos Alcaraz va se faire tatouer une partie de son corps pour fêter son tout premier sacre à Roland-Garros décroché, dimanche, contre Alexandre Zverev. (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). «Je dois trouver le temps mais je vais le faire, c’est sûr», a assuré l’Espagnol, interrogé en conférence de presse.

Et le joueur de 21 ans, désormais n°2 mondial derrière l’Italien Jannick Sinner, va opter pour un monument de Paris, le plus célèbre, qu’il se fera tatouer sur la cheville gauche. «Wimbledon, c’était la cheville droite. Ici, ce sera la gauche avec la Tour Eiffel et la date d’aujourd’hui (le 9 juin 2024, ndlr)», a-t-il indiqué.

La date de son sacre à l’US Open (11 septembre 2022) est inscrite sur son avant-bras droit avec l’inscription «CCC» signifiant «cabeza, corazon et cojones» (tête, cœur et co… en espagnol, ndlr), qui était la devise de son grand-père. Son titre sur le gazon de Wimbledon apparaît lui donc au niveau de sa cheville droite avec la date de son succès contre Novak Djokovic (16 juillet 2023).

Reste à savoir si Carlos Alcaraz (21 ans) perpétuera cette tradition s’il continue d’engranger les titres en Grand Chelem. Car il pourrait voir son corps être rapidement recouvert.