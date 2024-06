Euro 2024 : Olivier Giroud, Toni Kroos… ces joueurs pourraient disputer leur dernière compétition internationale

Comme Olivier Giroud ou encore Toni Kroos, plusieurs joueurs, présents en Allemagne pour l’Euro 2024, pourraient disputer leur dernière compétition internationale.

Un dernier Euro et puis s’en va ? Plusieurs joueurs, présents en Allemagne pour l’Euro 2024, pourraient disputer leur toute dernière compétition internationale. Pour certains, c’est même une certitude comme pour Olivier Giroud. A 37 ans, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 buts) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à l’issue la compétition, près de 13 ans après ses grands débuts sous le maillot tricolore en novembre 2011.

Stop ou encore pour Cristiano Ronaldo ?

«Ce sera ma dernière compétition avec les Bleus. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l’équipe de France, ce sera terminé après l’Euro. Il faut laisser la place aux jeunes», avait déclaré l’attaquant à L’Equipe. Mais le champion du monde 2018 n’arrêtera pas le football puisqu’il s’est engagé pour une saison, avec une autre en option, avec le Los Angeles FC (MLS), où il retrouvera Hugo Lloris qui avait lui arrêté les Bleus après la Coupe du monde 2022 au Qatar avec Raphaël Varane.

En revanche, ce sera terminé tout court pour Toni Kroos. A 34 ans, le milieu de terrain allemand, qui n’a pas renouvelé son contrat avec le Real Madrid, a pris la décision de raccrocher définitivement les crampons après la compétition. Et alors qu’il a remporté notamment un titre de champion du monde avec l’Allemagne (2014), trois titres de champion d’Allemagne avec le Bayern Munich ainsi que quatre titres de champion d’Espagne et cinq Ligue des champions avec le Real Madrid, il va tenter de décrocher l'Euro, seul titre qui manque à son impressionnant palmarès, pour se retirer encore un peu plus par la grande porte.

Mais Olivier Giroud et Toni Kroos pourraient ne pas être les seuls à faire leurs adieux à leur sélection. Manuel Neuer (38 ans) et Thomas Müller (34 ans) sont eux aussi susceptibles de stopper leur carrière internationale avec l’Allemagne. Tout comme Robert Lewandowski (35 ans), dont la participation demeure incertaine en raison d’une blessure, avec la Pologne, Luka Modric (38 ans) avec la Croatie ou encore Pepe (41 ans) et Cristiano Ronaldo (39 ans) avec le Portugal.

A moins qu’ils ne décident de repousser l’échéance avec la volonté de participer à la Coupe du monde 2026, qui sera organisé au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Le parcours de leur équipe en Allemagne devrait être déterminant au moment de prendre leur décision.