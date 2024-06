Euro 2024 : quand les supporters albanais chambrent les Italiens en cassant des spaghettis (vidéo)

Si l’Albanie risque de vivre une phase de poule compliquée face à l’Italie, l’Espagne et la Croatie, dans les rues, leurs supporters ont déjà gagné la compétition. Devant les Italiens, ils ont cassé des spaghettis en deux. Des festivités qui font plaisir à voir.

Durant l’Euro 2024, la compétition se joue aussi dans les rues d’Allemagne. Et ce samedi, les Albanais et les Italiens ont livré de belles images à Dortmund. Avant la rencontre entre l’Albanie et l’Italie, nos voisins italiens ont été victimes de l’humour albanais.

On le sait, les pâtes sont sacrées en Italie. Et pour les cuisiner, des règles sont à respecter, surtout concernant les spaghettis. Chez nos voisins, il est strictement interdit de les casser en deux pour les mettre dans la casserole. Un geste qui irrite particulièrement les Italiens, pour le plus grand bonheur des supporters albanais. Dans les rues de Dortmund, ces derniers ont fait ce geste sous les yeux des Italiens, qui suppliaient les Albanais de ne pas le faire. Des images qu’on aimerait voir plus souvent dans le football.

En temps normal, les deux camps se répondent par des chants à l’honneur de leur pays. Mais cette fois-ci, les Albanais ont décidé de s’en prendre à la gastronomie italienne.

Quand des supporters albanais brisent des spaghettis devant des supporters italiens avant le match de ce soir. #EURO2024 pic.twitter.com/5lTaKtmD28 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2024

Vendredi, les hostilités avaient été lancées par les Écossais, en grande forme à Munich avant la rencontre face à l’Allemagne.