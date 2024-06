Haute-Savoie : Timo Léonetti, champion de parapente de 22 ans, se tue dans un accident

Timo Léonetti, jeune champion de parapente de 22 ans, est décédé à la suite d’un accident survenu jeudi 13 juin lors des championnats de France de sa discipline à Passy (Haute-Savoie).

Drame en Haute-Savoie. Timo Léonetti, champion de parapente âgé de 22 ans seulement, a perdu la vie à la suite d’un accident lors des championnats de France de sa discipline, à Passy, ont rapporté les secours de la Fédération française de vol libre (FFVL).

Rapidement après l’accident, qui a eu lieu jeudi dernier, la victime a été transportée à l’hôpital d'Annecy en urgence absolue, ont indiqué les pompiers du Codis (Centre opérationnel d’incendie et de secours) de Haute-Savoie. Le jeune homme avait été pris en charge par une équipe médicale dans un état critique, comme l’avait annoncé la FFVL sur les réseaux sociaux.

«Sa passion et son dévouement pour le parapente étaient inégalés»

«C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Timo Léonetti, après son accident survenu tragiquement le 13 juin 2024 lors des championnats de France de parapente à Passy» a annoncé la FFVL sur son site internet.

«Sa passion et son dévouement pour le parapente étaient inégalés, et il était respecté et admiré par ses pairs pour son expertise et son esprit sportif» a continué la fédération, qui a exprimé «ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces moments douloureux. «Cet événement tragique nous rappelle également l’importance primordiale de la sécurité dans la pratique de nos activités», a-t-elle ajouté.

Le jeune champion, originaire de Corse, avait remporté le record de distance sur un parcours triangulaire, à 313,6km et celui de vitesse sur un parcours triangulaire de 300km.

Il avait également gagné le World XContest face à plus de 23.000 pilotes venus du monde entier, a rappelé Corse Matin.