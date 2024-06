Euro 2024 : pourquoi un joueur anglais a-t-il bu du jus de cornichon en plein match ?

Lors de la victoire de l’Angleterre ce dimanche contre la Serbie (1-0), Kieran Trippier a été aperçu en train de consommer du jus de cornichon. Un produit de plus en plus utilisé pour inhiber les crampes.

Si la rencontre entre l’Angleterre et la Serbie, comptant pour la première journée de l’Euro 2024, n’a pas été flamboyante, une scène de Kieran Trippier, elle, a animé les réseaux sociaux. Ce dimanche 16 juin, lors de la courte victoire des «Three Lions» (1-0), le latéral gauche a été aperçu sur le bord du terrain en train de recevoir des soins. Jambe tendue sur les panneaux publicitaires, l’Anglais a semblé se faire administrer des produits de la part de son staff médical. Mais alors, quel soin a pu recevoir Kieran Trippier ?

Le jus de cornichon plus efficace que l'eau ?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs théories faisaient surface. D’une part, les internautes pensaient que le défenseur anglais recevait une injection au niveau de la jambe de la part de son médecin. Sur les images diffusées à la télévision, on aperçoit le soigneur de dos avoir les mains cachées derrière la jambe du latéral anglais. Suffisant pour les internautes d’imaginer toutes les scènes possibles.

Oh aye proper looks like it pic.twitter.com/tK4zuCpzfE — (C).(P).(D) (@chris_dewick) June 17, 2024

Mais, après la diffusion de nouvelles images, la réalité a fini par éclater. Et non, Kieran Trippier n’a pas reçu d’injection. Si un gel énergétique a bien été appliqué sur la jambe de l’Anglais par le médecin, selon la BBC, Kieran Trippier aurait consommé un autre produit… du jus de cornichon.

Mais alors, quel intérêt les sportifs ont-ils à consommer ce produit ? Ce n’est pas banal d’entendre ça, et pourtant, le jus de cornichon représente un réel intérêt dans le sport de haut niveau. Avec une compétition aussi intense, les crampes ne se font pas rares, surtout après une saison complète. Face à cela, le jus de cornichon est de plus en plus utilisé. Ce dernier permet d’arrêter plus vite les crampes que l’eau.

Alcaraz, adepte du jus de cornichon

Mais Kieran Trippier n’est pas le premier sportif à consommer ce produit. Carlos Alcaraz, récent vainqueur de Roland-Garros, combat ses crampes de la même manière. Lors des Internationaux de France, l’Espagnol a fait appel au jus de cornichon pendant sa demi-finale contre Jannik Sinner.

"J'ai eu des crampes dans le 3ème set. Jannik aussi. J'ai appris du match contre Djokovic l'an dernier où j'étais dans la même situation."





Carlos Alcaraz pic.twitter.com/MoMzMvzcsv — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 7, 2024

Selon les conclusions d'un article publié en 2010 dans la revue scientifique Medicine and Science in Sports and Exercise, «le jus de cornichon inhibe les crampes musculaires» s'il est consommé pendant l'effort, au moment où celles-ci apparaissent. En revanche, dans Relevo, la nutritionniste espagnole Amanda Sanchez précise que «si vous le consommez avant de commencer l’effort, ça ne sert absolument à rien». Il faudra donc s’habituer à voir ce cocktail sur les terrains de sport.