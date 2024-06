JO 2024 : tout savoir sur Alice Modolo, l'apnéiste qui est allée chercher la flamme olympique à 40m de profondeur

La vice-championne du monde d'apnée Alice Modolo a participé au relais de la flamme olympique, ce mardi 18 juin à Villefranche-sur-Mer. Elle est allée la chercher à environ 40 mètres de profondeur.

Alice Modolo s'est dite «toute tremblante», ce mardi 18 juin, alors qu'elle tenait la flamme olympique dans sa main. Dans le cadre des Jeux olympiques 2024, l'apnéiste française est allée la chercher à une quarantaine de mètres de profondeur, dans la rade de Villefranche-sur-mer (Alpes-Maritimes).

Vice-championne du monde d'apnée libre, Alice Modolo, 39 ans, est aussi la première Française à avoir atteint 100 mètres de profondeur en monopalme en 2021. Elle compte un total de 25 records de France, deux records du monde en bipalme ainsi que deux médailles aux Mondiaux d'apnée en poids constant monopalme : le bronze en 2022 et l'argent l'année suivante.

Un brillant palmarès qui, à l'origine, n'avait pourtant rien d'une évidence. Alice Modolo est en effet née bien loin de la mer, en Auvergne, et se destinait à une carrière de dentiste. Elle a découvert l'apnée un peu par hasard, en voyant des apnéistes s'entraîner dans une piscine à l'âge de 23 ans, et se souvient avoir été «subjuguée».

Pour se rapprocher des profondeurs, l'athlète a déménagé en 2013 sur la Côte d'Azur et, peu de temps après, s'est fait connaître du grand public en incarnant, aux côtés du champion d'apnée Guillaume Néry, la protagoniste du clip de «Runnin», la chanson de Naughty Boy et Beyoncé. La séquence, dans laquelle on la voit «courir» sous l'eau, avait fait le tour du monde.

Alice Modolo a définitivement abandonné son activité de dentiste en 2019, pour se consacrer pleinement à sa passion. Elle tient six minutes en apnée statique et ses plongées dynamiques durent autour de trois minutes. Auprès de l'AFP, elle a expliqué avoir compensé ses capacités pulmonaires jugées limitées par rapport à celles des figures de la discipline grâce à ses compétences et recherches médicales, qui lui ont permis de travailler sur le souffle et la gestion de la douleur.

Ce mardi la flamme olympique, de retour en métropole après un passage par Tahiti et un voyage en bateau vers la Guadeloupe puis la Martinique, a été placée dans l'eau de la rade de Villefranche-sur-Mer. Elle avait déjà été immergée lors des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, et avant ceux de Sotchi, en 2014.

Dans les deux cas, une solution chimique avait permis la combustion, ou son illusion, sous l'eau. Cette fois-ci cette option n'a toutefois pas été retenue, essentiellement pour assurer la sécurité de l'apnéiste. Alice Modolo a donc récupérer une «réplique» de la flamme olympique, constituée d'une bouteille de plongée militaire miniature, surmontée d'un système de leds donnant l'apparence du feu.

Après sa plongée, elle a échangé ce dispositif contre la véritable torche et a rejoint le port de Villefranche sur un bateau pour poursuivre le relais de la flamme, qui doit désormais parcourir le département des Alpes-Maritimes. Se félicitant d'avoir vécu un «moment historique» et «magique», Alice Modolo a salué un «premier pas» pour l'apnée qu'elle a «hâte» de voir parmi les disciplines olympiques.