UFC : «Peut-être, peut-être pas», Dana White émet des doutes sur le retour de Conor McGregor dans l'octogone

Après le forfait de Conor McGregor pour son combat contre Michael Chandler, le patron de l’UFC, Dana White, a confirmé l’incertitude autour d’un éventuel retour de l’Irlandais dans l’octogone.

Est-ce la fin de «The Notorious» ? Conor McGregor, l’un des plus grands phénomènes de l’UFC ces dernières années, laisse planer le doute quant à un éventuel retour dans l’octogone, attendu par tous les fans de MMA. Et le patron de l’organisation, lui aussi, s’est montré peu rassurant sur une nouvelle participation de l’Irlandais. Dans l’émission «The Jim Rome Show», diffusée sur X (anciennement Twitter), Dana White a confirmé qu’il y avait bien une incertitude persistante sur Conor McGregor. Même lui semble ne pas savoir quel avenir attend l’Irlandais.

«Conor (McGregor) va avoir 36 ans en juillet et oui il a beaucoup d’argent. Peut-être qu’il se battera à nouveau, peut-être pas, on ne sait jamais avec certains des gars qui arrivent à ce niveau, on ne sait jamais si on les reverra un jour», a reconnu le patron de l’UFC. L’argent éloigne-t-elle les combattants de l’octogone ?

“Jon Jones. Maybe he’ll fight again. Maybe he won’t. Conor McGregor. Maybe he’ll fight again. Maybe he won’t.“ @danawhite on the possibility of two UFC icons never stepping in the octagon again. pic.twitter.com/aWaFnFtWcw — Jim Rome (@jimrome) June 17, 2024

Moins motivé à cause de l'argent ?

À en croire les propos de Dana White, après avoir atteint une certaine notoriété et un certain gain, les stars sont de moins en moins incitées à monter dans la cage. Pour rappel, en août 2017, Conor McGregor affrontait la star de la boxe Floyd Mayweather pour le «combat du siècle». Si ce dernier n’a pas répondu à toutes les attentes, il aura rapporté un gros pactole aux deux combattants, notamment l’Irlandais qui a empoché près de 70 millions de dollars malgré la défaite.

Et, depuis que Conor McGregor a atteint les sommets dans son sport, champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC, il se fait de plus en plus discret dans l’octogone. Il est d’ailleurs le premier combattant de l’histoire de l’UFC à posséder deux titres simultanément dans deux catégories de poids différentes. Ce qui lui a valu sa réputation et sa notoriété.

Les souvenirs de Dustin Poirier toujours en tête ?

Mais depuis, Conor McGregor se fait timide. Il avait ravivé la flamme en annonçant son retour dans la cage face à Michael Chandler, initialement prévu le 29 juin prochain à l’UFC 303. Mais l’excitation fût rapidement freinée lorsque l’Irlandais ne s’est pas présenté en conférence de presse début juin, quelques jours avant l’annonce officielle de son forfait pour le combat. En revanche, les détails de sa blessure n'ont pas été précisés.

Après trois ans de pause dans l’octogone, Conor McGregor aurait-il du mal à se remettre de sa lourde défaite subie en juillet 2021 contre Dustin Poirier ? Lors de l’UFC 264, l’Irlandais, surclassé par l'Américain, a été victime d’une importante fracture de la jambe. Des images qui ont marqué ce combat tant attendu et qui auraient laissé des traces dans la tête de Conor McGregor.