«Je n'ai pas à utiliser ma notoriété» : Antoine Griezmann s’exprime sur les élections législatives

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille du match de l’équipe de France contre les Pays-Bas à l’Euro 2024, Antoine Griezmann a donné son avis sur la situation politique actuelle dans l’Hexagone.

Il n’y a pas échappé. Après ses coéquipiers Marcus Thuram, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, Antoine Griezmann a été questionné, ce jeudi avant le deuxième match des Bleus dans ce Championnat d’Europe des nations, sur les élections législatives à venir en France, les 30 juin (premier tour) et 7 juillet (second tour).

Alors qu’une initiative collective serait en cours au sein des Bleus, le joueur de l’Atlético Madrid n’a pas souhaité prendre position. «Une initiative collective ? On verra si ça va se faire ou non. Ce que je peux dire c'est d'aller voter. Tout ce qui est politique, c'est très sérieux, assez privé, a confié le vice-capitaine de l’équipe de France. Je suis là en tant que joueur de foot. Je n'ai pas à utiliser ma notoriété. Juste, allez voter.»

La veille, Adrien Rabiot avait indiqué que les Tricolores ne devaient pas être perturbés par ces élections et n’avait pas souhaité «donner son vote».

Kylian Mbappé avait appelé à s’opposer «aux extrêmes» et Marcus Thuram a souhaité faire barrage au Rassemblement National.