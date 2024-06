«Ne pas laisser aux autres la possibilité de choisir pour soi» : Adrien Rabiot appelle les Français à aller voter aux élections législatives

Après Marcus Thuram et Kylian Mbappé, Adrien Rabiot s’est également exprimé sur les prochaines élections législatives, ce mercredi, lors d’une conférence de presse de l’équipe de France à l’Euro 2024.

Un autre Bleu a pris position. Deux jours avant le 2e match de l'équipe de France à l’Euro 2024, vendredi, contre les Pays-Bas, Adrien Rabiot a appelé, ce mercredi, les Français à se rendre aux urnes pour les prochaines élections législatives prévues le 30 juin (1er tour) et 7 juillet (2e tour).

«C'est un sujet important dans le sens où on représente l'équipe de France. C'est l'avenir du pays qui est en jeu, c'est un sujet très important, même brûlant, a expliqué le milieu de terrain tricolore en conférence de presse. Après chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'avoir des convictions, de donner son avis. Nous ce qu'on a envie de dire simplement c'est aux gens d'aller voter. Il ne faut pas laisser les gens choisir pour soi. On a un vote, il faut s'en servir.»

Ne pas être parasité par les élections

L’ancien joueur du PSG, qui n'a pas souhaité s'étendre davantage, a aussi indiqué que les Bleus ne devaient pas être perturbés par ces élections. «Je ne vais pas donner mon vote, mais on est dans une démocratie et il faut l’accepter. Celui qui obtiendra le plus de voix, c’est le peuple qui l’aura choisi. Mais il ne faut pas être parasité par ça au sein du groupe, on a une compétition à gérer. Si on pouvait laisser ça un peu de côté, ça serait bien», a-t-il expliqué.

Présent également en conférence de presse, William Saliba a simplement indiqué qu’il fallait voter. «Au niveau des élections, je ne suis pas le mieux placé, je ne suis pas un bon client, je sais juste qu'il faut aller voter», a déclaré le défenseur d'Arsenal, qui a toutefois confié qu’une initiative commune des joueurs tricolores était en préparation. «On attend de rédiger tous ensemble», a-t-il révélé.

Il y a quelques jours Marcus Thuram avait appelé à faire barrage au Rassemblement National. De son côté, Kylian Mbappé avait appelé lui à s’opposer «aux extrêmes».