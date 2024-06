JO 2024 : le champion olympique en titre du 100m nage libre ne pourra pas défendre son titre à Paris

Champion olympique sur 100 m nage libre à Tokyo, Caeleb Dressel n’ira pas défendre son titre à Paris cet été lors des JO. L’Américain a loupé sa qualification pour six centièmes de seconde.

Il ne faudra pas compter sur lui. Se qualifier pour les Jeux olympiques n’est pas un long fleuve tranquille, surtout lors des sélections américaines où la concurrence est rude. Le nageur Caeleb Dressel peut désormais en témoigner. Alors qu’il est septuple champion olympique, l’Américain ne viendra pas défendre à Paris son titre remporté sur 100 m nage libre à Tokyo, en 2021. La faute à une troisième place acquise lors des sélections américaines mercredi à Indianapolis. Insuffisant pour décrocher son ticket pour Paris cet été.

Malheureusement pour le champion olympique, les sélections ont tourné en faveur de Chris Guiliano (47.38) et Jack Alexy (47.47), qui prennent les deux places individuelles. Avec son temps (47,53), l’Américain loupe la qualification pour six centièmes de seconde mercredi à Indianapolis.

He's back!



Caeleb Dressel just qualified for his third Olympics and will be competing in the 4x100 m freestyle relay! With 7 Olympic gold medals and numerous World Championship titles, he's ready to make waves again. Can't wait to see you in Paris 2024



— Paris 2024 (@Paris2024) June 20, 2024