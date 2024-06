Cyclisme : Romain Bardet, deuxième du Tour de France en 2016, prendra sa retraite en juin 2025

Ce vendredi, l’équipe DSM a annoncé que son coureur, le cycliste français Romain Bardet, prendra sa retraite en juin 2025 après le Critérium du Dauphiné. Le grimpeur de 33 ans va donc vivre son dernier Tour de France cette année.

Un Tour d’honneur. Selon son équipe DSM, le cycliste français Romain Bardet mettra un terme à sa carrière sur route en juin 2025, à l’occasion du Critérium du Dauphiné. Le 29 juin prochain, le coureur auvergnat de 33 ans disputera donc son dernier Tour de France et fera vibrer les Français une dernière fois. Lui qui avait terminé deuxième en 2016 et troisième l’année suivante de la Grande Boucle.

Un dernier Mondial à Nice

«2024 sera la dernière saison complète sur route pour Romain. En 2025, DSM-Firmenich PostNL et Romain vont participer au Tour d'Italie et il disputera ensuite sa dernière course World Tour pendant le Critérium du Dauphiné, une course dans son pays à laquelle il est particulièrement attaché», a précisé DSM dans un communiqué.

Pour cette dernière saison, le grimpeur, qui vient de prolonger son contrat pour quelques mois, souhaite se consacrer à un «nouveau défi sous les couleurs de l'équipe» DSM en passant au gravel avec, pour objectif, le Mondial à Nice en 2025.

Une régularité

Sur les routes de France, Romain Bardet aura donné beaucoup d’émotions aux amoureux du cyclisme. C’est le coureur tricolore qui a connu le plus de succès sur la Grande Boucle ces dernières années avec trois victoires d’étape ainsi que deux podiums et cinq autres Top 10 au classement général, en dix participations. Une certaine régularité chez le Français.

«Ça a été un casse-tête pour savoir si je voulais continuer avec l'équipe ou arrêter pour de bon (...). Je n'étais pas certain de vouloir continuer le cyclisme mais j'ai l'impression de pouvoir accomplir encore des choses et viser de bons résultats avec l'équipe», a-t-il reconnu dans un communiqué.

«Je suis donc heureux de pouvoir commencer une nouvelle année ensemble et de faire quelque chose de spécial. J'ai toujours rêvé de terminer ma carrière de cette manière», a ajouté le Français, qui avait rejoint l'équipe néerlandaise en 2021 après de longues années chez AG2R.