Euro 2024 : Cristiano Ronaldo accumule les records dans cette compétition

Même à 39 ans, Cristiano Ronaldo a encore faim de record. Et ce samedi, face à la Turquie lors de l’Euro 2024, il est devenu le meilleur passeur de l’histoire de la compétition avec 7 passes décisives.

Quand va-t-il s’arrêter ? Ce samedi, Cristiano Ronaldo, 39 ans, est un peu plus entré dans l’histoire de l’Euro, une compétition où il accumule presque tous les records. Face à la Turquie, en offrant le troisième but du Portugal à Bruno Fernandes, le capitaine de la Seleçao est devenu le meilleur passeur décisif dans la compétition depuis qu’Opta dispose de ces données (1968), avec sept passes décisives.

7 - En plus d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'EURO, Cristiano Ronaldo détient désormais le record d'assists (7) dans la compétition depuis qu'Opta dispose de ces données (1968). Inévitable. #TURPOR #EURO2024 pic.twitter.com/nMey670wLe — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2024

L'Euro, compétition de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et l’Euro, une vraie histoire d’amour. Déjà, le 18 juin dernier, le quintuple Ballon d’Or est devenu le seul joueur de l’histoire à avoir disputé six éditions d’un Championnat d’Europe. «Je suis heureux de jouer un sixième Euro et je veux en profiter du mieux possible, en jouant bien, en donnant tout ce que j'ai et en faisant en sorte que l'équipe puisse gagner», avait déclaré le Portugais, vainqueur de l'Euro 2016 en France.

Mais ce n’est pas tout. On le sait, Cristiano Ronaldo aime battre les records. Et avec son pays, il est tout simplement le meilleur buteur de l’histoire en sélection avec 130 réalisations. Des buts qu’il a souvent inscrit lors de l’Euro. Puisque l’ancienne gloire du Real Madrid est le meilleur buteur de la compétition, en plus d’être désormais le meilleur passeur. Au total, dans la compétition, Cristiano Ronaldo a inscrit 14 buts.

Et l’attaquant portugais pourrait battre un nouveau record lors de l’Euro 2024, comme si cela ne lui suffisait pas. Si Cristiano Ronaldo trouve le chemin des filets en Allemagne, CR7 deviendra le buteur le plus âgé de l’histoire du Championnat d’Europe. Le record est actuellement détenu par l'Autrichien Ivica Vastic, qui avait 38 ans et huit mois quand il a marqué face à la Pologne à l'Euro 2008.