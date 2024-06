Euro 2024 : un nouveau CSC et un but gag encaissé par la Turquie (vidéo)

Ce samedi, l’Euro 2024 a offert un nouveau but contre son camp, le sixième de la compétition. Mais cette fois-ci, le CSC aurait pu être évité. Face au Portugal, la Turquie a encaissé le but gag de la compétition.

Mais que se passe-t-il dans cet Euro 2024 ? Ce samedi, lors de la rencontre entre le Portugal et la Turquie, un nouveau but contre son camp a été inscrit, le sixième de la compétition. Si le record est encore loin d’être atteint, onze CSC lors de l’Euro 2021, il s’en rapproche de plus en plus. Et contre la Seleçao de Cristiano Ronaldo, la Turquie aurait pu éviter de porter ce nombre à six.

Çelik trop court

Après l’ouverture du score de Bernardo Silva (22’), les Turcs ont subi la pression portugaise et ont fini par craquer. Sur une contre attaque menée par les hommes de Roberto Martinez, Joao Cancelo cherche son buteur Cristiano Ronaldo en profondeur. Mais la star portugaise ne suit pas.

En couverture, le défenseur Samet Akaydin récupère le ballon et pense remettre en retrait à son gardien Altay Bayindir. Mais le joueur du Panathinaïkos lit mal le placement de son portier et voit sa passe en retrait filer tout droit dans la cage. Malgré l’intervention de Mehmet Zeki Çelik, le ballon a bien franchi la ligne. Un beau cadeau pour le Portugal qui n’avait pas besoin de ça dans cette rencontre.

Cristiano Ronaldo en rigole

Une scène qui a amusé Cristiano Ronaldo et Joao Cancelo. Le joueur de Manchester City cherchait à trouver le meilleur buteur de l’histoire du Portugal, mais sa passe en profondeur est mal ajustée, ce qui a agacé le capitaine portugais. Les deux joueurs ont eu l’air d’échanger quelques mots d’agacement avant de voir que le ballon filait dans le but.

Après avoir reproché à Cancelo d’avoir adressé une mauvaise passe, le quintuple Ballon d’Or a félicité son coéquipier en souriant. Ce but gag avait de quoi faire sourire effectivement.