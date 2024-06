⁠NBA : qui sont les deux Français en tête des prédictions pour la Draft 2024 ?

Selon les dernières projections de la Draft NBA 2024 réalisées par ESPN, deux Français pourraient être sélectionnés aux deux premières places, lors de la loterie prévue dans la nuit du 26 au 27 juin prochain.

Qui pour succéder à Victor Wembanyama en premier choix de la Draft NBA ? Selon le dernier classement réalisé par le très sérieux Jonathan Givony, analyste de classe mondiale pour ESPN et spécialisé dans les futurs choix de la loterie de la NBA, deux Français sont en bonne posture pour être le premier joueur repêché lors de cet événement incontournable de la Grande Ligue : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

À moins de 72h de la Draft, c’est le nom pressenti pour être annoncé en premier par Adam Silver, commissaire de la NBA : Zaccharie Risacher. Né en Espagne à Malaga, où son père Stéphane Risacher (124 sélections en Équipe de France) évoluait, l’ailier de 18 ans a été un des joueurs les plus suivis en Betclic Élite et en Europe cette saison.

Zaccharie Risacher, destination Atlanta ?

Celui qui a fait ses débuts sur les parquets de basketball à l’Élan Chalon dès l’âge de 3 ans, a ensuite évolué dans divers clubs de la région lyonnaise de ses 7 à 15 ans. C’est à cet âge qu’il a intégré le centre de formation de l’ASVEL, lui permettant rapidement d’engranger quelques minutes par match avec l’effectif professionnel.

Déçu par son temps de jeu, Zaccharie Risacher a été prêté à la JL Bourg-en-Bresse à l’été 2023. Une révélation pour l’ailier, rapidement devenu une des têtes d’affiche de l’équipe de l’Ain et du championnat, avec une sélection pour le All Star Game 2023, et deux titres de meilleur jeune en EuroCoupe ainsi qu’en Betclic Elite.

Another strong outing for Zaccharie Risacher in the French playoffs versus Euroleague team Monaco. Team-high 17 points, 6 rebounds for the potential No. 1 pick, who is playing the best basketball of his career at the best time possible. pic.twitter.com/m8WnTbcu6i — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 28, 2024

Auteur de 10,1 points, 3,8 rebonds et 1 passe par match en moyenne, et dôté d'une capacité à créer de l’espace sur le parquet, attaquer l’espace adverse et défendre plusieurs postes, celui qui est l’un des plus jeunes candidats à la Draft NBA 2024 pourrait atterir du côté d’Atlanta, qui possède le premier choix de la loterie. Sauf si la franchise géorgienne décide de faire un échange, souvent évoqué sous forme de rumeur avec les San Antonio Spurs où Zaccharie Risacher pourrait évoluer avec Victor Wembanyama.

Un tandem Risacher-Sarr en numéros 1 et 2 ?

Longtemps annoncé en première position, Alexandre Sarr serait finalement pressenti un rang plus bas, en tant que second choix. Peu connu du public français, l’intérieur de 18 ans, issu d’une famille de basketteurs (son frère Olivier Sarr évolue au Thunder d’Oklahoma City), a de bons arguments pour convaincre les sceptiques, avec un parcours peu commun pour les Français.

Passé tout d'abord par le centre de formation du Real Madrid à l’âge de 14 ans, il a rejoint les États-Unis, évoluant au sein d’un championnat amateur. Après deux saisons intéressantes où les premiers analystes ont remarqué son jeu complet, ainsi que d’excellentes capacités physiques, le natif de Gironde s’est envolé pour la NBL en Australie.

This class' top "unicorn" candidate is Alex Sarr, who led the NBL in block %, hit 22 3s, and had some enticing moments pushing off the glass, passing on the move and attacking slower opponents off the dribble.





ESPN best prospects at different traits: https://t.co/Qotbmd1uE6 pic.twitter.com/LaG3cfIkQb — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 10, 2024

Un championnat de qualité, qui a notamment vu passer LaMelo Ball ou Josh Giddey, et dans lequel le Français n’a cessé de progresser : le géant de 2,16m a inscrit 9,4 points, 4,3 rebonds et 1 passe par match en moyenne. En cas de sélection en deuxième choix, Alexandre Sarr débarquerait du côté des Washington Wizards, où évolue un autre Français en la personne de Bilal Coulibaly.

Tidjane Salaün, un troisième Français dans le top 15 ?

Un autre joueur français est également annoncé haut dans la loterie de la Grande Ligue : Tidjane Salaün. Assez discret, le jeune joueur de Cholet a explosé au cours de la saison, permettant à son équipe d’engranger de précieuses victoires avec des statistiques intéressantes : 9 points, 4 rebonds et 1 passe de moyenne par match.

Career game for projected lottery pick Tidjane Salaun in the French playoffs today. 19 points, 8 rebounds, 3 assists in 25 minutes in Cholet's upset road win over No. 2 seed Paris, snapping their 25-game winning streak. Impressive stuff for an 18-year old. pic.twitter.com/UyLK3LFkFk — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 15, 2024

Annoncé à une potentielle 6e place lors de la Draft NBA au mois de mars dernier, le natif de Paris est désormais attendu à une 12e place. Un choix qui revient, sauf revirement de situation, au Thunder d'Oklahoma City.

Tout comme ses deux compatriotes cités plus haut, Tidjane Salaün a bénéficié d'un invitation dans la prestigieuse «Green Room» installée lors de la Draft et qui assure pratiquement une sélection parmi les meilleurs choix de la cuvée.