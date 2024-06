Euro 2024 : l’image rassurante du Hongrois Barnabas Varga à l’hôpital après son terrible choc contre l’Ecosse

Deux jours après son terrible choc contre l’Ecosse, la Fédération hongroise de football a publié, ce mardi, une photo rassurante de Barnabas Varga dans son lit d’hôpital, même s’il a toujours le visage marqué.

Des nouvelles rassurantes. Deux jours après son terrible choc contre l’Ecosse, la Fédération hongroise de football a publié, ce mardi, une photo de Barnabas Varga, allongé dans son lit d’hôpital de Stuttgart. Le joueur hongrois apparaît un léger sourire et le pouce levé comme pour rassurer son sur état de santé après l’immense inquiétude suscitée par son évacuation sur une civière avec une minerve autour du cou.

Marco Rossi vezetésével a szakmai stáb néhány tagja valamint a játékosok képviseletében Botka Endre meglátogatta a @KlinikumStutt-ban Varga Barnabást. A látogatók a @Fradi_HU játékosának tolmácsolták az egész csapat jókívánságait. #csakegyutt #magyarok #euro2024 pic.twitter.com/j4N0quJETO — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 25, 2024

Entouré du personnel médical et de certains membres de la sélection hongroise, dont son coéquipier Endre Botka ainsi que le sélectionneur Marco Rossi, Barnabas Varga a néanmoins toujours des stigmates du choc sur le visage, notamment au niveau de l’œil gauche. Victime d’une commotion cérébrale et de plusieurs fractures au visage, il avait été opéré avec succès dans la journée de lundi et pourrait être autorisé à quitter l’établissement hospitalier, ce mercredi, en fonction de l’évolution de son état de santé.

Si l’Euro 2024 est évidemment terminé pour lui, ses coéquipiers, qui ont terminé à la 3e place du groupe A derrière l’Allemagne et la Suisse, sont toujours dans l’attente de savoir s’ils feront partie des quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour les 8es de finale de la compétition.