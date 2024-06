Euro 2024 : de quoi le Hongrois Barnabas Varga souffre-t-il après avoir été évacué sur une civière à l’hôpital ?

Victime d’un choc violent, dimanche soir, avec le gardien de l’équipe d’Ecosse, le Hongrois Barnabas Varga a été transporté à l’hôpital de Stuttgart, où il a passé la nuit.

Des images terrifiantes. Sur un coup-franc, à une vingtaine de minutes de la fin du match du groupe A contre l’Ecosse, le Hongrois Barnabas Varga a été victime d’un très violent choc avec le gardien adverse avant de retomber sur la nuque. Immobile sur la pelouse, il a été pris en charge par les secours, après de longues secondes de flottement, sous les regards choqués de l’ensemble des joueurs. Alors que des draps opaques ont été dressés autour de lui, il a été évacué sur une civière avec une minerve autour du cou pour être transporté à l'hôpital de Stuttgart.

«Il est hors de danger»

Mais l’inquiétude a laissé place au soulagement. S’il aurait perdu connaissance sous la violence du choc, il aurait retrouvé ses esprits au moment de son transport vers l’hôpital, selon le diffuseur allemand Magenta TV. Il était même en mesure de parler. «Il était inconscient, ses coéquipiers s'inquiétaient pour lui et parce que les médecins ont mis du temps à venir, sans doute parce que ceux-ci ne se rendaient pas compte de son état. Maintenant il est hors de danger», a rassuré son sélectionneur Marco Rossi à l’issue de la rencontre.

Mais Barnabas Varga a «subi une commotion cérébrale» et a eu «plusieurs os du visage» cassés, a indiqué la Fédération hongroise, notamment au niveau du plancher orbital sous l’œil gauche. Il devrait être rapidement opéré et ne pourra donc plus jouer lors de cet Euro 2024. «Nous croisons les doigts pour qu’il puisse revenir rapidement», a confié son coéquipier Roland Sallai.

Alors que ses partenaires lui ont dédié la victoire décrochée dans les dernières secondes face à l’Ecosse (1-0), les Hongrois, qui ont terminé à la 3e place du groupe A avec trois points, sont désormais dans l’attente pour savoir s’ils font partie des quatre meilleurs troisièmes de groupes qualifiés pour les 8es de finale.