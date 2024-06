Football : l’ancien sélectionneur de l’Inde accusé d’avoir eu recours… à l’astrologie

La Fédération indienne de football a accusé, lundi, son ancien sélectionneur d’avoir eu recours à un astrologue pour choisir ses joueurs.

Une faute grave. Limogé il y a quelques jours de son poste de sélectionneur de l’Inde, après son échec lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Igor Stimac aurait fait appel à un astrologue pour choisir ses joueurs.

En 2023, un média avait rapporté cette affirmation qu’à l'époque l'ancien joueur de West Ham a qualifié de «honte». Mais l’AIFF (la Fédération indienne, ndlr) a déclaré, lundi, dans un communiqué qu'elle avait été «choquée de constater sa dépendance à l'égard d'un astrologue pour déterminer les convocations des joueurs (et) les sélections d'équipe». Cette pratique n'est pas sans rappeler l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech, qui avait lui reconnu se servir des signes astrologiques de ses joueurs dans ses choix.

The AIFF responds to Mr. Igor Stimac's recent comments, condemning them as attempts to malign the federation. Despite serving as Head Coach for over 5 years with AIFF's full support, his conduct led to his contract termination. We stand by our decision, prioritizing Indian… pic.twitter.com/bTcnKa1PXb

— football news india (@fni) June 24, 2024