Football : pourquoi un but du Qatar contre l’Inde fait-il scandale ?

La Qatar a battu l’Inde, mardi soir, en match de qualifications à la Coupe du monde 2026 (2-1) avec un but qui a provoqué une énorme polémique.

L’Inde n’a plus d’espoir de participer à la Coupe de monde 2026. La faute à un but improbable et une défaite. En déplacement, mardi soir, au Qatar, l’équipe d’Inde avait besoin d’une victoire pour se qualifier pour le 3e tour des qualifications du Mondial qui sera organisé au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Et tout avait bien commencé avec l’ouverture du score Lallianzuala Chhangte moins de dix minutes avant la pause. Mais elle a été renversée dans le dernier quart d’heure avec une réalisation qui a suscité une importante polémique.

Sur un coup franc joué en deux temps, Yousef Aymen a placé une tête mal appréciée par le gardien Gurpreet Singh Sandhu, qui a mis le ballon en corner. Sauf que Al-Hashmi Al-Hussain a subtilement ramené le ballon de la semelle sur le terrain, permettant à Yousef Aymen de marquer dans le but devant des Indiens pour le moins incrédule.

Car le ballon semble bien avoir franchi entièrement la ligne, mais, malgré les contestations des joueurs indiens, l’arbitre sud-coréen de la rencontre a accordé ce but. Et dix minutes plus tard, le Qatar a inscrit un 2e but par l’intermédiaire d’Ahmed Al-Raw, qui a scellé la victoire de son équipe et l’élimination de l’Inde, qui a terminé à la 3e place de son groupe.

An irregular goal did us in, rues Igor Stimac after Qatar defeat#FIFAWorldCup #BlueTigers #IndianFootball — Indian Football Team (@IndianFootball) June 12, 2024

C’est finalement le Koweït (2e) accompagnera le Qatar, premier du groupe, au prochain tour. Mais ce but devrait continuer à beaucoup faire parler, notamment en Inde.