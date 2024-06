«Je vais me battre avec lui» : le nouveau gardien du PSG ne veut pas être le remplaçant de Ginaluigi Donnarumma

Première recrue estivale du PSG, le gardien russe Matveï Safonov n’a pas signé avec le club de la capitale pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Un concurrent de taille ? Acheté pour près de 20 millions d’euros à Krasnodar, Matveï Safonov (25 ans), qui s'est engagé jusqu'en 2029, a été la première recrue estivale du PSG. Une arrivée un peu surprise car le club de la capitale dispose déjà de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas au poste de gardien de but, malgré les départs de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Mais le gardien russe n’a pas signé dans la capitale pour faire de la figuration et jouer les seconds rôles.

«Je ne veux pas être remplaçant»

Il a bien l’intention de devenir le titulaire dans la cage du champion de France. «Personne ne m’a jamais dit que j’étais n°2. Je viens à Paris pour me battre. Même s’ils m’avaient dit que j’étais n°2, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un n°2. Je ne veux pas être remplaçant», a-t-il déclaré dans une interview accordée au journaliste russe Nobel Arustamyan.

Et il promet une concurrence féroce avec Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable du club parisien depuis son arrivée à l’été 2021 malgré certaines critiques notamment sur son jeu au pied. «Si on me place en n°2, ça ne sera pas facile pour le n°1. Je vais me battre avec lui en permanence. Je n’ai jamais perdu le sens de la compétition. À Krasnodar, j’ai toujours été le gardien n°1», a insisté l’international russe (14 sélections).

En fonction du parcours de Gianluigi Donnarumma et de l’Italie à l’Euro 2024, Matveï Safonov pourrait être amener à disputer le Trophée des champions, le 8 août prochain, contre Monaco à Pékin, ainsi que le début de saison en Ligue 1. Une occasion pour se mettre en évidence et instiller le doute dans l’esprit de Luis Enrique.