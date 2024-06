Euro 2024 : cette statistique encourageante pour les Bleus avant d’affronter la Belgique en 8e de finale

Alors que la France affronte la Belgique en 8e de finale de l’Euro 2024 lundi prochain à Düsseldorf, une statistique tourne en faveur des Bleus.

Et si la Belgique était l’adversaire idéal pour le 8e de finale de l’équipe de France ? Ce mercredi, après leur triste nul contre l’Ukraine (0-0), les Belges terminent à la deuxième place du groupe E. Un positionnement qui envoie directement les coéquipiers de Romelu Lukaku à Düsseldorf lundi prochain à 18h pour affronter les Bleus en 8e de finale de l’Euro 2024. Et si la France aurait sûrement préféré affronter la Roumanie ou la Slovaquie au prochain tour, une statistique vient tout de même rassurer tout l’Hexagone.

4 - En tournois majeurs (Coupe du Monde + EURO), la Belgique a toujours perdu contre la France, soit l’équipe que les Bleus ont le plus rencontré tout en affichant 100% de victoires (4/4). Rendez-vous. https://t.co/qyyqiYuqZp — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2024

France-Belgique, reçu 5/5 ?

En compétition internationale, Euro et Coupe du monde, l’équipe de France est tout simplement invaincue contre la Belgique. Au total, les deux nations se sont affrontées à quatre reprises dans un tournoi majeur, trois oppositions en Coupe du monde (1938, 1986 et 2018) et une dans un Championnat d’Europe (1984). Et à chaque fois, les Diables Rouges ont perdu contre les Bleus, soit l’équipe que la France a le plus rencontrée tout en affichant 100% de victoires.

Et lundi prochain, à Düsseldorf, les hommes de Didier Deschamps pourront aussi s’inspirer de la dernière opposition face à la Belgique. Cette rencontre, jouée en 2021, comptait pour les demi-finales de la Ligue des nations. Et là aussi, les Bleus ont su dominer les Belges en les renversant en toute fin de rencontre (3-2).

Mais il faudra malgré tout se méfier des Belges. Car en prenant l’ensemble des rencontres entre la Belgique et la France, le bilan est légèrement en faveur de nos voisins. Avec 30 victoires contre 26 pour les Bleus, la Belgique domine pour le moment les débats. En revanche, lors des grands rendez-vous, elle n’a jamais répondu présente contre les tricolores. Rendez-vous lundi à Düsseldorf.