Tour de France 2024 : qui sont les cinq grands favoris de la Grande Boucle ?

Alors que le Tour de France s’élancera, ce samedi, de Florence (Italie), cinq favoris se dégagent pour emmener le maillot jaune jusqu’à Nice, théâtre de l’arrivée le 21 juillet prochain.

Une fois n'est pas coutume, le vainqueur du Tour de France ne sera pas célébré sur la plus belle avenue du monde. Cette année, en raison des Jeux olympiques, qui se déroulent à Paris (26 juillet-11 août) cet été, la Grande Boucle 2024 s’achèvera sur la Promenade des Anglais, à Nice, et non sur les Champs-Élysées. Et pour cette année olympique, le plus beau Tour du monde s’élancera, samedi, de Florence, sur les routes italiennes. Mais alors, quels coureurs se distingueront dans cette 111e édition ?

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

L’homme fort de cette saison, c’est Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Le Slovène, vainqueur en 2020 et 2021, arrive sur les routes de France dans une forme olympique et fait évidemment figure de favori pour le Tour de France 2024. Le coureur de 25 ans, qui réalise une superbe saison, a remporté les Strade Bianche, des courses italiennes, Liège-Bastogne-Liège, la «Doyenne», et le Tour de Catalogne, avec quatre victoires d’étapes, cette année. Mais là où le Slovène a impressionné, c’est sur le Giro, l’un des trois Grands Tours du calendrier cycliste. Sur les routes d’Italie, Tadej Pogacar a survolé les débats, avec six victoires d’étapes, ne laissant aucune chance à ses concurrents. Et cette année, le coureur de 25 ans voudra reproduire la même performance que certains grands noms du cyclisme, remporter le Giro et le Tour de France la même année. Un Français avait déjà fait le doublé : Bernard Hinault en 1982 et 1985.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike)

Malgré une maigre préparation, le Danois Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) trouve logiquement sa place parmi les favoris du Tour de France 2024. En revanche, le double vainqueur sortant de la Grande Boucle (2022, 2023) connaît une saison en demi-teinte, marquée notamment par une violente chute, le 4 avril dernier, sur le Tour du Pays basque, qui était proche de le priver d’une nouvelle participation sur les routes de France. Avant sa chute, le Danois s’est tout de même adjugé la 59e édition de Tirreno-Adriatico. Et il aura évidemment à coeur de défendre son titre et surtout d'aller conquérir une 3e victoire finale consécutive.

Primoz Roglic (Bora Hansgrohe)

Lors du Tour de France 2024, il faudra compter sur un deuxième Slovène en la personne de Primoz Roglic (Bora Hansgrohe). Le vainqueur du Giro 2023 semble en forme cette année. Le coureur de 34 ans a notamment remporté le Critérium du Dauphiné, avec en prime deux victoires d’étapes. Primoz Roglic s’est aussi illustré sur le Tour du Pays basque, où il a remporté la 1ère étape. Le Slovène dervait notamment pouvoir s’appuyer sur son équipe et la force de ses coéquipiers.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Si on l’imagine mal venir s’imposer sur la Promenade des Anglais à Nice, il faudra tout de même garder un œil sur le Belge Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Le champion du monde 2022 et le vainqueur de la Vuelta la même année connaît une bonne préparation cette saison avec trois victoires d’étapes, dont une sur Paris-Nice et une sur le Critérium du Dauphiné. Lors de la Grande Boucle, le coureur de 24 ans devra en revanche se méfier du week-end final en très haute montagne, avec la Cime de la Bonnette et la Lombarde. Sur ces étapes, le Belge pourrait tout perdre.

2022 road race World Champion



2022 @lavuelta GC winner



2-time winner of #LBL (2022 - 2023)



Carlos Rodriguez (Ineos Grenadier)

Depuis l’année dernière, l’Espagnol Carlos Rodriguez est entré dans une autre dimension dans le monde du cyclisme. En finissant 5e du Tour de France 2023, notamment avec une victoire d’étape à Morzine, l’Espagnol fait désormais partie des favoris pour la Grande Boucle 2024. Et sur les routes de France, le jeune coureur de 23 ans pourra s’appuyer sur ses deux victoires d’étapes de cette année, une sur le Tour du Pays basque et une sur le Critérium du Dauphiné. Ces dernières années, Carlos Rodriguez ne cesse de progresser en montagne, une qualité qui peut faire la différence dans les grandes étapes du Tour de France.