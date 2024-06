Athlétisme : miné par les blessures, Christophe Lemaître annonce sa retraite à 34 ans

Gêné par des blessures à répétition depuis plusieurs années, le Français Christophe Lemaître, spécialiste du 100 et 200 m, a annoncé sa retraite ce jeudi 27 juin, à quelques semaines des Jeux olympiques de Paris.

Une figure majeure de l’athlétisme français et mondiale range ses crampons. Ce jeudi 27 juin, le sprinteur français Christophe Lemaître a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière à l’âge de 34 ans, après de nombreuses années ponctuées par des blessures.

Interrogé par la presse, celui qui a été le premier Français à descendre sous la barre des 10 secondes sur le 100m (9"98 en 2010) a expliqué que sa décision avait été prise depuis plusieurs semaines après un énième pépin physique.

«En début de saison, je me suis dit que tout allait dépendre de cette année, de comment j'allais me sentir, de comment j'allais évoluer... J'ai vu que j'étais encore capable de faire des entraînements de bonne qualité, mais les résultats ne suivaient pas. J'ai eu cette blessure à un mollet, ça a annihilé les derniers espoirs que j'avais. Le corps n'arrivait pas à suivre, même en faisant les choses bien. C'est pourquoi j'ai décidé de m'arrêter. Je vais faire de l'athlétisme pour mon plaisir, je ne vais plus m'embêter à faire du haut niveau», a confié le natif d’Annecy à nos confrères de L’Équipe.

Un chef de file de l'athlétisme français

À 34 ans, Christophe Lemaître quitte les pistes avec l’un des plus beaux palmarès de l’athlétisme français : triple champion d’Europe sur 100, 200 et 4x100 m en 2010, le sprinteur a décroché deux médailles lors des Mondiaux de Daegu en 2011, avant de remporter deux médailles de bronze lors des Jeux olympiques de Londres et de Rio, en 2012 et 2016, dans une période dominée le Jamaïcain Usain Bolt.

Pour de nombreuses personnes, notamment en dehors de l’Hexagone, Christophe Lemaître restera à jamais dans l’histoire comme étant le premier homme blanc à descendre sous les 10 secondes sur le 100 m, lors des championnats de France 2010, avec un temps de 9"98.

Une performance qui lui a attiré la gloire, mais également l'approche surprenant du Ku Klux Klan, une société suprémaciste blanche réputée aux États-Unis.