«On peut gagner ce put… de match» : le discours mobilisateur du capitaine belge Kevin De Bruyne avant d’affronter la France (vidéo)

Capitaine de l’équipe de Belgique, Kevin De Bruyne a tenu un discours mobilisateur et plein de rage avant d’affronter la France, lundi prochain (18h), en 8e de finale de l’Euro 2024.

Des retrouvailles qui promettent de faire des étincelles. La France et la Belgique vont se retrouver, lundi prochain (18h), pour le choc des 8es de finale de l’Euro 2024 à Düsseldorf. Même si au terme de la phase de groupes, les deux équipes ont déçu, en terminant chacune à la 2e place de leur poule respective. Et comme les Bleus, les Belges ont achevé ce 1er tour avec un triste match nul contre l’Ukraine (0-0), provoquant la colère de leurs supporters qui ont copieusement sifflé les hommes de Domenico Tedesco à la fin de la rencontre.

De Bruyne’s hyping up his team mates during the post-match group huddle after -:





“Listen, it’s okay. We can win the f*cking next game. It’s fine.”





After that the camera man got kicked out of the group huddle #EURO2024 | #BELUKR pic.twitter.com/35Y0eUE3D2

