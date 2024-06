Euro 2024 : le masque de Kylian Mbappé fait son apparition dans le jeu vidéo FC 24

Après s’être fracturé le nez lors du premier match de l’Euro 2024, Kylian Mbappé doit porter un masque lors des rencontres. Ce dernier a beaucoup fait parler sur les réseaux et trouve désormais sa place dans le célèbre jeu de football FC 24.

Au plus proche de la réalité. Depuis sa fracture du nez, survenue lors du premier match de l’équipe de France à l’Euro 2024, Kylian Mbappé anime les débats, et principalement son masque de protection. Sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus avait amusé la galerie en demandant des conseils sur l’outil à choisir pour protéger son nez.

Depuis, l’attaquant français a eu trois masques. Le premier était aux couleurs du drapeau tricolore, le second, tout noir, respectait les normes de l’UEFA et le dernier, identique au deuxième, avec plus d’aération au niveau du front. Mais un nouveau vient de faire son apparition, un masque virtuel ajouté à l’avatar de Kylian Mbappé dans le jeu vidéo populaire de football «FC 24».

Mbappé porte désormais un masque dans FC 24 pic.twitter.com/GQTuHiVqNq — FGB (@DexertoFGB) June 28, 2024

Les détails comptent

Pourtant, il aura fallu attendre le dernier match des Bleus dans cette phase de poules, face à la Pologne (1-1), pour voir le capitaine français jouer avec son masque. Mais ceux qui n’ont pas perdu de temps, ce sont les développeurs d’EA Sports FC 24, la licence référence des simulations de football anciennement connue sous le nom de «Fifa».

Depuis ce vendredi, grâce à la dernière mise à jour, il est possible de voir l’avatar de Kylian Mbappé vêtu de son masque. En revanche, cette version est uniquement disponible dans le mode «Euro 2024» du jeu, disponible depuis le 6 juin dernier. Ce dernier permet de disputer, virtuellement, le Championnat d’Europe des nations avec les mêmes conditions qu’en Allemagne (format de la compétition, poules identiques).

Mais ce n’est pas la première fois que ce jeu vidéo essaie de se rapprocher au plus près de la réalité, notamment avec des accessoires. C’est aussi le cas pour le Nigérien Victor Osimhen. L’attaquant de Naples, qui porte un masque de protection depuis maintenant trois ans, a lui aussi droit à son accessoire dans le jeu FC 24. Depuis de nombreuses années maintenant, ce jeu offre une jouabilité de plus en plus réaliste aux gamers. Et avec Kylian Mbappé, les développeurs sont dans les temps.