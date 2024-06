Euro 2024 : Le nouveau masque de Kylian Mbappé testé à deux jours de France-Belgique

Lors du nouvel entraînement des Bleus ce samedi, à deux jours du huitième de finale de l’Euro 2024 France-Belgique, Kylian Mbappé s’est entraîné avec un nouveau masque.

Et un nouveau masque ! Présent sur le terrain d’entraînement de l’équipe de France ce samedi pour continuer la préparation du match qualificatif pour les quarts de finale du Championnat d’Europe des nations contre les Belges, ce lundi à Düsseldorf, le capitaine tricolore a arboré une nouvelle protection.

Les Bleus se préparent pour lundi...

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/EVy9FrSSQF — Equipe de France (@equipedefrance) June 29, 2024

Depuis sa blessure au nez, intervenue lors du premier match des vice-champions du monde contre l’Autriche, Kylian Mbappé a donc utilisé quatre masques. Il semble que le désormais attaquant du Real Madrid a du mal à s’habituer à cet accessoire. Il faut dire que porter une telle protection n’est pas vraiment chose simple.

Cette fois-ci, contrairement aux précédents, ce masque épouse parfaitement les formes du visage de l’ex-parisien. Il est beaucoup plus collé et ne devrait plus bouger (ou peu).

Kylian Mbappé, qui avait inscrit son premier de la compétition contre la Pologne (1-1) sur penalty, aura l’occasion de tester à nouveau ce masque avant le match de lundi lors des prochaines sorties.